數名信奉錫克教的少數族裔人士，今日（1日）於灣仔默默地在「廁紙牆」、「口罩山」前祈禱，種族共融教育及福利協會創辦人白俊達也在其中，他說﹕「祈求上天會繼續畀機會我哋幫助社會，希望疫情早日好轉。」 過去一個月，港人為搶購防疫用品而疲於奔命，長者排長龍卻買不成口罩而落淚，令土生土長的白俊達感到痛心，遂四出採購口罩、酒精搓手液、廁紙、漂白水等，今日號召60名義工，向灣仔區60歲以上的長者派口罩等，受惠人數達2,000人。

排隊輪候領取防疫物資的長者多達2,000人。（白俊達提供圖片）

2月中旬，種族共融教育及福利協會及同理心慈善基金有限公司創辦人白俊達與家人回到印度探親，隔洋看到香港疫情日趨嚴重，港人為搶購口罩四出頻撲，老人家因買不到口罩而落淚，令他感到無比心酸，於是號召義工，今日在灣仔區向長者免費派發物資，盼助大家渡過這場疫症。

他耗時三周四出「撲」口罩，成功集得1萬個，以及其他防疫物品如酒精搓手液、廁紙、漂白水等。白俊達更親自將口罩獨立包裝，以便派發予更多長者。他於今日（1日）聯同約60名義工，在灣仔港鐵站出口派發，現場大排長龍，在場義工共派發2,000個籌。派發物資前，白俊達與數名錫克教義工在物資前方祈禱。白俊達指，他與義工祈求上天繼續給予機會讓他們幫助社會，並希望疫情早日好轉。

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情至今未見好轉，香港經濟同樣受壓，白俊達指受疫情影響，不少低收入的少數族裔家庭失業，在應付租金開支及家人生計下，已無餘錢買口罩，希望政府能主動幫助這類人士，而他自己亦計劃繼續向有需要人士派發口罩。