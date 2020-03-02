【新冠肺炎】17間馬會投注處重開　百人場外排隊　場內人流管制

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港賽馬會由2月2日起暫停全港所有場外投注處運作，停止運作一個月後。 17間場外馬會投注處於今（2日）重新開放，並一周兩天提供有限度服務，包括兌換現金券或中獎彩票、開設投注戶口及進行投注戶口存款，而所有市民進入場外投注處前，必須戴上口罩及接受體溫檢查。據知，馬會投注處場內正實施人流管制，規定投注站只可有80人在內，場外則有逾百名市民排隊，等候入內。

進場必須戴上口罩、接受體溫檢查

香港賽馬會表示，17間場外馬會投注處今日起會在周一和周四提供有限度服務，營業時間會縮短至上午9時30分至下午6時正。馬會重開之日，不少人群在門前排隊等侯進場投注。此外，馬會實施人流限制，在場外投注處，同一時間內只容許有限人數的顧客入內，而所有顧客和員工在進入場外投注處前，必須戴上口罩及接受體溫檢查。

有排隊市民無戴口罩

記者今日在荃錦中心地下的馬會所見，有近百人在外排隊，人龍更一直伸延至廉政公署門外再圍一圈。在場的排隊人士以長者為主，大部分人士均戴上口罩，只有零星市民沒有戴口罩或戴得不正確，例如未有把口罩覆蓋鼻子。據該處職員指，場內正實施人流管制，規定投注站只可有80人在內。對於人流眾多的原因，職員則解釋，因投注站關閉一月沒開，不少人排隊等候入內開戶口等。