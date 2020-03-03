中五生10.1荃灣中槍　區議員動議休憩處命名「人民抗暴紀念花園」

繼西貢區區議員動議將軍澳兩公園以陳彥霖周梓樂命名悼念後，荃灣區區議員趙恩來將動議區內一休憩處，更名為「十一人民抗暴紀念花園」，以記錄去年10月1日一名中五生在荃灣被警員以實彈射中胸部一事，他指望透過更名方式，提醒市民不要忘記事件。

去年10月1日，全港多區爆發激烈衝突，一名18歲男示威者在荃灣大河道一號休憩處被警員擊中實彈後倒地，經搶救後已取出子彈。荃灣區區議員趙恩來認為，當日荃灣多個地區均出現警員嚴重濫暴問題，故打算命名該事發的公園以提醒市民切勿忘記事件，「荃灣區內最嚴重的警暴是在10月1日，而一號休憩處是開槍事發地點，希望以此紀念這件事」。

大河道一號休憩處為康文署管理，趙恩來指，過去康文署翻新公園的撥款須經區議會同意，估計命名的阻撓性最少，「至於會否加設壁畫及紀念碑等，則留待會議上討論。」

西貢區議會動議休憩設施改名惹爭議

西貢區區議員柯耀林上星期動議，把將軍澳兩處休憩設施改名為「陳彥霖紀念公園」及「周梓樂紀念公園」，以此紀念在去年反修例事件期間逝世的兩名學生。事件一出，引起不少爭議，趙恩來指，其他荃灣區議會民主派議員暫未有反對聲音，「改名時有思考過，會否抵觸區議會相關條文。西貢有爭議是因為人名，但現在『十一人民抗暴紀念花園』沒有人名，純粹紀念這件事，提醒當權者不要再鎮壓市民。」他預計會於未來兩星期將動議呈上區議會。