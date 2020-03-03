西貢區區議員早前動議將軍澳兩公園以陳彥霖及周梓樂命名悼念，西貢區議會今日（3日）就有關動議再召開大會，在一番爭論後，區議會主席鍾錦麟提出暫停討論兩項動議，並以16票贊成、13票反對獲得通過。 而繼西貢區議會後，荃灣區區議員趙恩來將動議區內一休憩處，更名為「十一人民抗暴紀念花園」，以記錄去年10月1日一名中五生在荃灣被警員以實彈射中胸部一事。基於西貢區議會情況，有關動議料會惹來另一番爭議。

西貢區議會動議休憩設施改名惹爭議

西貢區區議員柯耀林上星期動議，把將軍澳兩處休憩設施改名為「陳彥霖紀念公園」及「周梓樂紀念公園」，以此紀念在去年反修例事件期間逝世的兩名學生。事件一出，引起不少爭議，趙恩來聲稱：「改名時有思考過，會否抵觸區議會相關條文。西貢有爭議是因為人名，但現在『十一人民抗暴紀念花園』沒有人名，純粹紀念這件事，提醒當權者不要再鎮壓市民。」他預計會於未來兩星期將動議呈上區議會。

早前民建聯立法會議員葛珮帆及張國鈞受陳彥霖母親何女士委托，發表公開信反對把陳彥霖名命公園名稱的做法，而西貢區議會今日（3日）就有關動議再召開大會，在會議上，多名議員狠批提出議案的柯耀林及陸平才，指他們事前並無諮詢周陳兩人家人的意見，又認為現時亦非改名的適合時機。在一番爭論後，最終區議會主席鍾錦麟提出暫停討論兩項動議，並以16票贊成、13票反對獲得通過。

去年10月1日，全港多區爆發激烈衝突，一名18歲男示威者在荃灣大河道一號休憩處被警員擊中實彈後倒地，經搶救後已取出子彈。荃灣區區議員趙恩來認為，「荃灣區內最嚴重的警暴是在10月1日，而一號休憩處是開槍事發地點，希望以此紀念這件事」。