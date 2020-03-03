為向遺體捐贈者致敬，香港大學把每年3月3日定為「港大遺體捐贈日」。港大生物醫學院副教授及項目統籌人鄭顏兒博士日前拍片介紹港大「大體老師」遺體捐贈計劃。不過，因應新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港大學宣佈港大遺體捐贈日將延期舉行。

生物醫學院副教授及項目統籌人鄭顏兒博士於短片指，過往港大醫學院主要依賴無人認領的遺體。港大自2012年起公開招募大體老師捐贈，首年獲得270宗登記增至每年約700宗登記，2020年累積至7500個總登記。 (影片截圖)

生物醫學院副教授及項目統籌人鄭顏兒博士於短片指，過往港大醫學院主要依賴無人認領的遺體。港大自2012年起公開招募大體老師捐贈，首年獲得270宗登記增至每年約700宗登記，2020年累積至7500個總登記。至於港大接受遺體數目則由當年13具遺體增至每年約80至90具遺體。

取其「三三不盡」之意

大體老師讓醫學生、科學家及醫護人員學習複雜的人體結構。鄭顏兒博士於片中解釋，大體老師是醫科生首位病人，醫科生除學習解剖學知識外，更能應用醫學理論。因此，港大把每年3月3日定為「港大遺體捐贈日」，取其「三三不盡」之意，為宣揚跨越生命界限，延續知識傳播的大學精神。

香港大學遺體捐贈計劃執行主任陳秀玲小姐指，本年港大遺體捐贈主題為「感悟人生—死亡給生命上的一堂課」。港大遺體捐贈日活動當日，現場將有五個小活動讓公眾認識大體老師計劃，以及鼓勵大眾與親友一起討論死亡，了解身後規劃。公眾屆時能參觀解剖室，了解身後成為老師的教學工作。同場亦會播放一齣45分鐘短片，再由聖匠堂安寧服務部的社工與公眾討論生死教育。

然而，鑑於新型冠狀病毒疫情仍未降溫，香港大學宣佈延後原訂於3月8日舉行的港大遺體捐贈日。陳秀玲又指，為保障參與者的安全和健康，香港大學遺體捐贈日將會延期至四月或五月舉行，詳細日期時間將稍後公佈，如有疑問可致電3917-6334或電郵致hkubdp@hku.hk查詢。

3/3不盡 跨越生命界限的「大體老師」短片