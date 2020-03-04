新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，雖然近日市面上的防疫用品供應略有回升，不過月前全城撲口罩的場面仍然歷歷在目。成立於1999年的非牟利互助組織「自強協會」，多年來致力服務香港肢體傷殘的工傷工友及其家屬，近日他們的「社區輪椅褓姆隊」亦化身布口罩車衣手，製作出數百個用布料製成的口罩，並將於本星期內派發。雖然明白布口罩不能取代外科口罩，但協會希望，在殘疾人士一罩難求的情況下，布口罩仍能作為未雨綢繆、「用住先」的選項。

由一班社會工作者、醫生、律師、及工傷工友組成的自強協會，去年九月分別於觀塘和深水埗區成立「社區輪椅褓姆隊」，招募輪椅人士及街坊義工。（受訪者提供圖片）

由一班社會工作者、醫生、律師、及工傷工友組成的自強協會，去年九月分別於觀塘和深水埗區成立「社區輪椅褓姆隊」，招募輪椅人士及街坊義工，經過培訓後義工將成為「車衣手」，學習縫紉不同的輪椅布藝品，如輪椅坐墊套、輪椅雨衿及背袋等。屆時除了計劃免費派發予區內有需要的殘疾人士，亦連結區內不同的區內機構單位，達至傷健共融。

適逢新冠肺炎肆虐，協會亦「變陣」回應社區需求。協會項目主任（註冊社工）葉偉強指，因協會的會員多為需坐輪椅的基層人士，既沒有能力排長龍輪候，也不懂上網抽籤購買，加上大部分人都依靠綜援和傷殘津貼維生，很難負擔價錢高昂的防疫用品，他們在上月初已接獲不少人表示很難買到口罩。「有啲殘疾人士都話要一個口罩用幾日，當時協會都撲唔到口罩，咁啱見到坊間開始有人做布口罩，我哋本身又有縫紉隊，所以就諗，不如自救自己整布口罩啦。」

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派發時會解釋如何使用

葉偉強表示，中心內有三部工業用衣車、四部家用衣車，最初只有兩、三名義工，後來透過社交媒體招募後，短短兩三日便有十數名義工自告奮勇到協會學習「車口罩」，並把材料帶回家中、甚至通宵達旦趕工製作。葉又指，知道布口罩不能完全代替外科口罩，但認為在口罩短缺之下，如不是出入高危地方可以「用住先」，「好過有啲人因為唔捨得用口罩而完全唔戴！」他表示，派發時會就如何使用等問題加以解釋，又認為製作布口罩是一項未雨綢繆的工作，「隨住疫情持續，全球防疫用品都不斷消耗，除咗香港自行生產口罩，布口罩都傍下身，應付不時之需。」

運用製衣業技能 服務社會

協會希望於短期內製作約700套布口罩，讓會員可以「一人一罩」傍身。葉偉強又指，協會在組織車口罩隊的過程中，深深體會到港人齊心協力的互助精神，在疫情過後將繼續組織有心人士，把精神延續，與縫紉義工一同運用昔日香港製衣業的技能，重新賦予服務社會的使命，為殘疾人士縫紉布藝裝備。

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