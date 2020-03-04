區會動議休憩場地改名惹爭議　康文署：須參考街道或設施釐定

西貢區區議員早前動議將軍澳兩公園以陳彥霖及周梓樂命名悼念，事件惹來爭議，昨日（3日）西貢區議會就動議召開大會，獲投票通過暫停討論；而昨日荃灣區議員趙恩來亦表示，將動議區內一休憩處命名為「十一人民抗暴紀念花園」，預料亦會惹來不同意見。 康文署回覆《香港01》查詢時表示，署方在休憩場地的命名或改名時，須參考附近街道及設施等而釐定。

《香港01》就有區議員動議把區內公園或休憩處改名事宜向康文署查詢，署方回覆指會按既定的指引為轄下康樂場地命名及進行刊憲安排，署方指在康樂及休憩場地的命名或更改名稱時，須參考附近街道、鄰近設施或地標及設施的類型而釐定，使市民能清晰理解有關場地的位置和所提供設施的類型。

翻查文件資料，過往康文署就各區設施或場地提出命名建議時，會根據康樂及休憩場地的命名指引作建議。

荃灣區議員趙恩來指，將動議荃灣大河道一休憩處改名，以紀念去年10月1日有中學生示威者中槍事件。 （資料圖片/梁煥敏攝）

2016年康文署就荃灣區兩個新設施作命名建議時，包括荃灣公園與荃灣路之間的體育館，以及位於荃灣橫窩仔街的休憩花園，當時署方指根據指引，所建議的名稱分別為「荃灣公園體育館」﹑以及「橫窩仔街花園」。

2015，康文署根據場地命名指引，因應鴨脷洲天橋下設置新寵物公園，並基於該公園位於黃竹坑明渠近海的出口，及過往涌尾村的所在地，建議其名稱為「涌尾寵物公園」。

2014年，康文署就葵涌區發展葵涌大廈街空地命名作建議時，指由於該個新休憩場地面積僅有0.09公頃，及主要是靜態設施，根據命名指引，建議名稱為「大廈街花園」。

在反修例運動中，不時有示威者為在去年9月逝世的陳彥霖舉行悼念活動。 （資料圖片/孔繁栩攝）

兩區休憩場地改名惹爭議

西貢區區議員柯耀林早前於區議會提出動議，把將軍澳公園兩命名為「陳彥霖紀念公園」及「周梓樂紀念公園」，昨日區議會再次召開大會，有議員於會上批評未有諮詢死者家人意願，區議員葉子祈則倒出一堆塗上紅色的饅頭，批評陸平才及柯耀林是「食人血饅頭」，認為應先爭取警方徹查事件，強調兩人在無徵詢家屬意見下，擅自提出動議。最終區議會主席鍾錦麟提出暫停討論兩項動議，並以16票贊成、13票反對獲得通過。

另外，荃灣區議員趙恩來昨日則表示，將動議內一休憩處，更名為「十一人民抗暴紀念花園」，以記錄去年10月1日反修例示威事件中，一名中五生被警員以實彈射中胸部，並指不以人名命名以避免爭議。