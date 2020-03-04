新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。有跑步會教練邀請不同區議員如朱江瑋、黃潤達及陳寶琼等在YouTube拍攝短片，向觀眾教授居家運動方法，盼大家可強身健體，增強抵抗力。跑步會創辦人之一的Ken說，希望透過區議員貼地的印象，在社區推廣普及運動。

近日，「西柚跑步會」邀請各區區議員合拍運動短片，如黃潤達、朱江瑋及陳寶琼等，再由教練李鉻文（Mark sir）教授簡單運動動作以鍛鍊身體。跑會創辦人之一的黎思鉅（Ken）指，去年區議會選舉後，一批新區議員上任，認為是時候做些新突破，故打算利用區議員作為途徑，藉此令更多人認識運動的好處，「我們聯絡的議員，都集中在不同的年齡層面，希望能藉此接觸不同年紀及地區的街坊，令他們有動力做運動。」

近日，「西柚跑步會」邀請各區區議員合拍運動短片，如黃潤達、朱江瑋及陳寶琼等，再由教練李鉻文（下一）教授簡單運動動作以鍛煉身體。（受訪者提供圖片）

動作設計適合在狹窄環境進行

運動短片分成幾個主題，如高強度間歇訓練或健身運動等動作，Ken說：「有區議員同我提過，市民住的環境狹窄，未必可以做到大動作的運動，故短片的設計的動作，都是適合在狹窄環境中做到的」。他又補充，加上近日受疫情影響，大多市民都寧願留在家中，「在疫情時期，其實需要也適量的運動，但落街做運動有一定困難。與其坐在家中，不如做運動提升免疫力」。

與區議員居家運動片段：

第一集（陳寶琼區議員）

第二集（陳寶琼區議員）

第三集（黃潤達、朱江瑋區議員）

第四集（黃潤達、朱江瑋區議員）

跑隊教練李鉻文（Mark Sir）和黎思鉅（Ken）於2016年成立西柚跑步會，每星期定期與街坊進行體育活動，如街頭健身或跑街等。Ken指，跑步會以全民健身為創會宗旨，他認為單靠政府的康體設施，並不足以應付全民普及運動所需，故萌生自行成立跑步會的想法，推廣全民運動。