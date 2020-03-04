新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情持續，本星期開始不少上班族都沒有再「work from home」，陸續恢復上班。不過，「一罩難求」的情況仍未消除，一班在職人士要採購防疫用品依舊十分困難。近日有社區中心將由善心人士送贈的防疫包送出，以在職人士為主要對象，並於今天（4日）晚上7時開始接受登記。

「一罩難求」的情況仍然出現，一班在職人士要採購防疫用品依舊十分困難。（資料圖片／梁鵬威攝）

基督教協基會屯門綜合青少年服務中心今天在其Facebook專頁表示，決定將近期善長送贈的防疫物資轉送到有需要的全職上班人士手上，歡迎因為工作而未能抽空購買口罩等防疫物資的人士登記領取。中心在帖文中指，有關的防疫包每份有五個口罩，另有酒精搓手液或消毒濕紙巾或是環保皂，名額共160個，額滿即止。暫定可於本月13及14日到該中心內領取。

該中心表示，雖然物資的數量不多，但希望至少可以給予大家少許幫助，有興趣的人士可於今晚（4日）7時起經網上表格報名，每人只可登記一次，重複申請將作無效，而成功申請者將獲該中心以WhatsApp通知有關領取防疫包的安排。



網上報名表格連結： https://www.surveycake.com/s/Q8KK7