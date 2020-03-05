新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市面上防疫用品的供應仍然緊張，而一些少數族裔人士因衣著服飾不便使用普通掛耳式口罩，對綁帶式口罩的需求甚為殷切。有見及此，新世界日前向香港族裔共融聯會捐出55,000個口罩、500支搓手液，以及1,000個內有口罩、消毒噴霧、濕紙巾的「抗炎包」，供聯會派發予有需要的少數族裔人士，希望能有助緩解他們的燃眉之急。

在疫情之下，不少人仍然「一罩難求」，當中一些弱勢社群為了撲口罩苦不堪言。在今年一月底疫情在港爆發初期，新世界執行副主席兼總經理鄭志剛（Adrian）率先宣佈透過慈善基金捐出1,000萬港元成立「社區抗疫基金」，至今已先後透過多個非牟利機構向基層市民派發逾100萬個口罩，以及過萬個內含口罩、潔手液和消毒濕紙巾的抗炎包予社會上有需要的人士，而日前新世界亦向香港族裔共融聯會捐出大批抗疫物資。

有份促成今次捐贈行動的香港族裔共融聯會共同創辦人毛漢（Mohan Chugani），當日亦專程前往有不少少數族裔學生就讀的地利亞修女紀念學校（協和），並與校方一同接收該批物資。他表示，該批綁帶式口罩的質量很好，而少數族裔人士尤其是回教徒，因服飾方面要「包頭」，特別需要用上綁帶式口罩。



「梗係聽過有人一個口罩用幾日啦！朝早戴完夜晚唔要（口罩），窮人一定好少咁做！」毛漢又指，近期口罩價格高昂，知道不少基層人士也因此受苦，「唔會話買唔到，但一定係貴。」毛漢表示，感謝新世界集團的及時捐贈，除了會將有關物資分發給有需要的非華裔港人，他亦關注其他市民，並指會將部分物資分發給關注露宿者的義工和公立醫院的醫護人員。其中一名義工劉小姐指，獲得的兩箱口罩將送予在荃灣區居住的劏房戶。

除此之外，新世界亦於上周宣佈會在港自設兩條口罩生產線，預料四月投產，屆時將可日產20萬個成人及小童口罩。據集團表示，疫情持續期間，他們會透過非牟利機構免費將口罩派發予基層市民，亦會斥資約1,000萬元與本地科研公司合作，希望生產出新一代低成本殺菌口罩，長遠為守護公共衞生作好準備。