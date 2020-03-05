西貢公路擴闊變4線行車　村民憂被迫遷　區議員批工程摧毀家園

西貢區交通問題一直為人詬病。今年1月運房局刊憲，建議於西貢匡湖居至西貢市的西貢公路進行第二期道路工程，將原有的雙程行車路擴闊成雙線雙程行車道，以紓緩該處的交通擠塞情況，工程諮詢於前日（3日）完結。西貢區議員何偉航指，受疫情影響，本月村民與署方討論的會議被取消，批評政府事前缺乏與當地居民充分溝通，又認為工程涉及收地，不少居民恐被迫遷，他建議政府應延長工程諮詢時間，解決居民憂慮。

為解決西貢區交通問題，西貢公路第一期改善工程早於2016年展開，工程將改善清水灣道至匡湖居之間的一段西貢公路，預計於2020年底完成。政府今年初刊憲，指2023年將啟動二期工程（第二期工程），原來匡湖居至西貢市的一段西貢公路、普通道及沙下以南的一段大網仔的雙程行車路，擴闊成雙線雙程行車道。

工程涉收地 居民恐迫遷

西貢區區議員何偉航去年開始關注工程帶來的影響，他指出，二期工程範圍涉及徵收白沙灣村一帶的私人土地，惟目前局方仍未推出詳盡的收地方案，不少村民擔心會被迫遷，「白沙灣好多傳統文化，每年村民都會在觀音廟搭棚做大戲。如果要迫遷，對他們來說好大破壞。」

西貢區區議員何偉航去年開始關注工程帶來的影響，他指出，二期工程範圍涉及徵收白沙灣村一帶的私人土地，不少村民擔心需要迫遷。（受訪者提供）

何偉航指，不少西貢區居民反對四線行車，並認為興建隧道較擴闊四線更有效解決交通問題。他又指，過去區議會會議上，區議員曾要求署方採用隊道方案，但卻獲對方回覆稱，因隧道方案會較擴闊公路造價高昂，故拒絕採納。惟何偉航質疑，政府沒有具體說明隧道造價，就一意孤行擴闊道路，又缺乏考慮擴闊工程對周遭居民的影響，對西貢居民來說極為冷漠，「其實政府有其他方法改善交通問題，點解一定要揀一個摧毀村民家園的方法？」

不設隔車道 議員擔心交通意外增

路政署為減少二期工程對白沙灣觀音廟的影響，部分路段採用不分隔車道，並取消部分隔音屏障以配合狹窄路段。何偉航擔心，此舉會增加交通意外的風險。他建議當局可在部分路段進行小型工程，如擴闊某些交通樽頸位，以取代全線變為雙線雙程行車。他表示，長遠而言局方需從其他方面著着手，才有效解決當區交通困局，「車的數量是無底深潭，政府不是不斷興建多幾條馬路就能解決。要徹底解決，應從減少車流方向入手，如興建單車徑，讓居民快速往返西貢市中心及村落，減低馬路乘載能力。」

路政署為減少二期工程對白沙灣觀音廟的影響，部分路段採用不分隔車道，並取消部分隔音屏障以配合狹窄路段。（路政署圖片）

一期完工後 逢下雨令低漥地區水浸

西貢公路改善工程第一期於2016年3月動工，工程費用約17億元。另一當區區議員方國珊指，自一期工程動工以來，每逢雨天，大量泥沙流到民居下游，令低漥地區的民居水浸，造成嚴重衛生問題，居民需自資清理。方國珊擔心，二期工程會同樣對鄰近民居產生滋擾，她又批評政府「一刀切」興建四線公路，認為需改善工程方案，減少滋擾居民的同時亦可解決堵車問題。

何偉航補充，雖目前工程諮詢期已完結，不過仍會從區議會的西貢公路改善工程工作小組中向局方跟進工程發展。