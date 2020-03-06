【警察義工隊】退休警助抗疫　關口當值化身「擦鞋童」要嚴防飛沬

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」，COVID-19）疫情持續，上月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士均需接受強制檢疫隔離14天，部分接受強制檢疫人士需佩戴電子追蹤手帶及腳環，以便監察其檢疫情況，惟有關政策執行時可能釀成旅客與邊境人員爭拗。 警隊在上月初成立由200名現職及退休警務人員組成的義務「抗疫專隊」，當中有130名退休警員參與，齊為抗疫出一分力。離開警察崗位多年，一班退休警員再次走上「前線」，在本港三個關口，即機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸當值，協助須受強制檢疫14天人士佩戴電子追蹤手帶及腳環，以及講解檢疫隔離情況，有助減輕邊境人員壓力。 多名擔任義工的退休警員日前現身講述感受，表示在抗疫大時代，每位義工背後都背負着家庭壓力，有人更一度與丈夫及家人出現磨擦，但仍義無反顧，「始終要有人做，我仍有心理準備，隨時被捉入隔離營」。談及當值情況，有退休警形容為入境者佩戴腳環時猶如化身「擦鞋童」，最怕是對方當時仍說話，因就算戴着口罩都有機會飛沬橫飛，可見工作暗藏危機。

【警察義工隊】義工會為檢疫人士戴上腳環，有義工形容動作猶如「擦鞋童」。（警方提供影片截圖）

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港府實施的強制檢疫隔離14天政策，適用於所有由內地入境的港人及旅客，如沒有智能電話與衞生署分享實時地點，在家隔離時便須佩戴報平安手帶及腳纏「居安寶」發報器，並每日以署方提供的智能電話報到3次。

自備膠櫈供檢疫人士「晾腳」

警察「抗疫專隊」中，退休警員其中一項任務，就是在本港三個仍然運作的關口檢疫站當值，向從內地入境而沒有任何病徵人士解說隔離措施，並即場協助佩戴電子環。退休警員Martin表示，每當佩戴腳環時，義工難免要蹲下身子，他笑言該動作如同「擦鞋童」。另一名義工Connie亦有同感，坦言「初初不斷踎低都幾攰，後嚟我哋買張膠櫈畀佢哋晾腳，方便套腳環，膠櫈仍容易消毒，大家都無咁辛苦」。

近距離接觸須受隔離人士，義工團都十分重視防疫措施，Sammy指出，除了佩戴口罩、眼罩、面罩及戴手套外，最重要是提醒對方按捺住好奇心，「有咩疑問都要等綁完（腳環）先好講，千祈唔好一邊綁一邊講嘢問問題，因為咁樣可能會增加交叉感染風險」。

【警察義工隊】同為退休警員的Martin及Elsa夫妻檔，一同加入抗疫專隊做義工。（余俊亮攝）

退休警夫婦同做義工 「孖beat」渡情人節

新冠肺炎疫情在全球爆至今仍未受控，義工團每天要到關口當值，接觸來自不同國家人士，難免存在隱憂。Martin的太太Elsa亦是警察義工隊成員，她承認曾經有一刻擔心過夫婦倆都可能會受感染，但個人希望退休後仍能為警隊盡一分力，做更有意義的工作，慶幸子女都十分支持，加上丈夫是第一個舉手加入「抗疫專隊」，為她打下強心針，相信只要做好個人保護措施就能防疫。Elsa笑言：「最多同老公少啲接觸囉，以前會搭下膊頭，依家咪少啲囉。」在旁的Martin則打趣說：「其實我哋第一日當值，就係2月14日（情人節），同太太一齊出發，一齊食飯，一齊渡過，只要做足功夫就冇問題。」

【警察義工隊】義工Caidy透露，丈夫當初並不贊成她加入義工團，經一番唇舌才能說服丈夫及家人，自己亦會加倍注意防疫。（余俊亮攝）

其實我哋一班義工，都深明係一個高風險工作，所以一早準備定衣物，有晒心理準備，隨時要被安排入隔離營。 義工、退休警員Caidy

家人怕感染極力反對 有心理準備入隔離營

有義工獲家人全力支持，但同時亦有人與摯親出現歧見，在深圳灣口岸當值的Caidy初時便一度與丈夫爭執，「家人怕我受感染後，會惹到佢哋，丈夫係十分不贊成，極力反對」。但Caidy認為，疫情當前總要有人肩負前線防疫工作，所以她費盡心思說服家人，強調只要工作時佩戴足夠防疫裝備，回家前做足消毒，就能保護自己及家人，Caidy又明言：「其實我哋一班義工，都深明係一個高風險工作，所以一早準備定衣物，有晒心理準備，隨時要被安排入隔離營。」

【警察義工隊】前警隊「二哥」黃志雄（右）亦有加入義工團，主要在機場當值，為內地來港人士戴電子環；旁為警察抗疫專隊隊長、警察學院院長張靜。（余俊亮攝）

前警隊「二哥」：普通話派用場

警察抗疫專隊有130名退休警員，義工團隊中階級最高是2016年退休的前警務處副處長（行動）黃志雄，黃sir受訪時指出，上月收到同事邀請就立即報名加入，雖深明會有風險，但明言「怕就唔會做」。

黃sir表示，初時只是做一些相對簡單的工作，例如到火炭駿洋邨幫手搬家俱及安裝浴簾，之後才開始到機場口岸協助上電子環。他又分享當值經歷，笑言當年在警隊曾學習普通話，想不到在退休後竟大派用場，「好多內地來港的長者都話自己無病無痛，唔明點解要接受檢疫隔離，呢個時候，就要用到普通話花啲唇舌解釋喇」。