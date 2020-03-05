新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，火炭駿洋邨檢疫中心自上月接獲首批隔離人士後，現時已有約1000個單位被徵用。不過，有街坊發現，印有「駿洋邨」字樣的垃圾桶不時在長瀝尾街一帶隨意擺放，亦曾目擊清潔工人將垃圾桶從邨內推出，擔心垃圾就此粗疏處理會造成社區感染。有區議員表示，一直有向食衞局跟進相關事宜，而該些垃圾或屬醫療廢物，當局一直沒有明確交待會如何妥善處理，直斥政府是否要火炭整個社區的人「陪葬」。

有街坊拍得，印有「駿洋邨」字樣的垃圾桶在火炭街頭隨意擺放。（沙田區區議員麥梓健提供）

位於火炭的駿洋邨，來已於二月分配予合資格的居民，但在居民入伙前，政府徵用了該邨作隔離設施，當中包括了鑽石公主號郵輪上沒有出現武漢肺炎病徵的香港旅客，以及昨日由武漢返港的人士。一直跟進駿洋邨事件的沙田區區議員麥梓健表示，日前接獲街坊反映，指火炭長瀝尾街出現了印有「駿洋邨」字樣的垃圾桶，並拍下了照片；而街坊亦稱，過往早上約七至八時曾見到清潔工將垃圾桶由邨內推出邨外，批評相關的處理十分粗疏，「明知嗰啲垃圾可能會有病毒，點解唔係將垃圾車駛入邨內，載完垃圾先至兜返出嚟？」

位於火炭的駿洋邨，在入伙前被政府徵用了該邨作隔離設施。（資料圖片／李澤彤攝）

衞生署：涉事垃圾箱非用作處理受檢疫者廢物用途

麥梓健指，垃圾桶內隨時盛載已受感染的醫療廢物，他一直有就駿洋邨成為檢疫中心之安排及運作向食衛局反映及查詢，而日前沙田區區議會上亦通過了一項臨時動議，要求當局作出交待，惟一直未有收到相關回覆。麥指出，火炭區內有不少工商廈，即使該些是有蓋的垃圾桶，但如果不小心被人打開或翻倒，病毒就會因此傳播，「處理得咁求其，係咪要大家陪葬？」香港01就事件向衞生署查詢，獲回覆指檢疫中心的運作會按照感染控制的指引，進行適當的清潔、消毒和廢物處理，相片中的垃圾箱並非用作處理受檢疫人士廢物的垃圾箱。