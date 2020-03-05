多區區議會包括中西區、荃灣及元朗等，上月決定撥款50至130萬不等，以增添防疫設備。一個月過去，目前卻只得荃灣區及葵青區區議會成功採購口罩。有元朗區區議員指，經區議會招標採購的過程緩慢，未能應付瞬息萬變的口罩供應狀況。亦有屯門區區議員指，目前市面上口罩供應仍然緊張，決定轉以採購濾罐，望能解決市民的燃眉之急。

荃灣區議會及葵青區區議會早前撥款約100萬及150萬元，分別與明愛荃灣社區中心、香港基督少年軍合作採購口罩，防疫物資已到貨並陸續向市民派發。至於早前曾撥款購買防疫用品的元朗區、中西區及屯門區等，仍然未能成功採購口罩。

有區議員指，經區議會招標採購的過程緩慢，未能應付瞬息萬變的口罩供應狀況。（資料圖片）

區議會口罩招標過程緩慢

元朗區區議員林進指，元朗區議會近月新增撥款140萬以採購防疫物資，但只能成功訂購消毒搓手液。他表示，秘書處過去兩次招標採購口罩都失敗，現時打算與區內NGO（非政府組織）合作，以採購防疫用品。他指招標程序存在太大困難，「招標程序太緩慢，不太現實，而且有好多限制，區議會要求貨到先付款，但供應商唔會咁做」。

中西區區議會早於1月通過撥款130萬，用於防疫工作，當中包括採購口罩、洗手液，以及清潔社區等。當區區議員何致宏指，購買防疫用品由區議會秘書處招標，而秘書處稱過去一個月向不同國家搜購口罩，曾試過獲埃及一間供應商回獲報價，惟最後沒有下文，「要經秘書處去找口罩，找完又要議員批准，當中過程需時，最後批貨可能已經被人買了」。

早前曾撥款購買防疫用品的元朗區、中西區及屯門區等，仍然未能成功採購口罩。（資料圖片）

屯門區區議員張可森同樣表示，過去曾透過屯門區議會秘書處曾公開招標採購口罩，惟兩次都失敗，現時議會採購防疫物資，均傾向與非牟利團體合作，「NGO反應快好多，現時市面上大家都在搶口罩，政府招標程序需時，也許未必能快速回應市場變化」。

區議會每年有「社區參與計劃」以及「地區小型工程」的撥款，以進行區議會提出的各項活動和工程。張可森指，目前區議會打算利用「社區參與計劃」撥款，與社區團體合作採購濾罐，而撥款準則則規定，申請團體須至少自行墊資撥款的一半，以防疫物資撥款為例，若撥款額為100萬元，團體就須先自行墊支50萬元。

一個濾罐可使用長達一星期

張可森表示，經初步向不同團體了解後，認為墊資會造成他們一定財政壓力，「買100萬的貨，他們也很難做。」他補充，區議會的社區危機應對小組今日再次撥款130萬元，供區議會採購約4萬個濾罐，並向市民派發。張可森解釋，目前社會對口罩需求仍緊張，故考慮改以採購濾罐，減輕市面上對口罩的需求，「明白不是人人都懂得戴濾罐，但希望在沒有口罩之下，一邊找濾罐，嘗試替代口罩」。他又指，一個濾罐可使用長達一個星期，效益比口罩更大。