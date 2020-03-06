新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」，COVID-19）傳染力強，香港要全城抗疫，警察義工隊亦有參與！警隊在上月初成立由200名現職及退休警務人員組成的義務「抗疫專隊」，其中130名退休警員投身其中，部分義工分派到本港三個關口，即機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸的檢疫站，負責向入境旅客解說香港檢疫新安排。因從上月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，如受檢疫人士沒有智能電話，則須佩戴電子環，讓衞生署監察其是否有遵守隔離令。 在半個多月的義務工作中，在關口當值的退休警坦言遇過不少「奇難雜症」，遂發揮過去「當差」的游說及解說技巧，為需要檢疫人士排憂解難。有義工分享經歷，表示最難忘是安撫一名年約10歲的小妹妹，當時同行的阿姨對小妹愛理不理，小妹被戴上電子環嚇得嚎哭，義工遂化身家長耐心安撫，終令小妹破涕為笑。 義工隊亦從實際情況中體諒到檢疫人士需要，更挺身為他們爭取「福利」，包括在檢疫站增設休息區、長者專隊等，近日更設立手機叉電站提供技術支援，「其實只要幫檢疫人士裝返個定位通訊軟件，就唔使戴電子環」，小小幫忙，就能令接受隔離人士更便利。

【警察義工隊】檢疫人士需按時利用智能電話報到。（警方提供影片截圖）

警方抗疫專隊投入服務半個多月，一班在口岸協助檢疫人士的義工周經常會遇到不同難題，其中在機場當值的Martin表示，曾經處理過一名年約10歲小妹妹個案，令他十分難忘。他指，該小妹隨阿姨從內地到港，但阿姨表明只負責帶她入境，對於小妹妹要接受檢疫隔離的安排無意供額外協助。由於與小妹妹同住的家人不在場，其媽媽稱因要上班不能前來處理，小妹妹最終因沒有智能電話，義工需按照指引為她佩戴電子環。

小妹妹戴腳環嚇哭 「氹下佢就笑返」

一個小女童要被陌生人在其腳戴上冷冰冰的「枷鎖」，小妹妹對眼前情境並不理解，頓時嚇得驚慌嚎哭。幸義工們大多已為人父母，加上具備多年游說及解說經驗，終成功安撫小妹，順利為她戴上手帶腳環，「好彩小妹妹都明事理，氹下佢就笑返」，Martin憶述事件時仍歷歷在目。

【警察義工隊】Connie明白長者對檢疫措施感到困惑，因此需要更多耐性及同理心，盡量令長者安心。（余俊亮攝）

佢哋（長者）會擔心（戴電子環）點沖涼，會唔會漏電？係咪冇得外出買餸或倒垃圾 義工、退休警員Connie

耐性＋溫和 令長者感到關懷

除了要照顧幼童情緒，義工團還要處理大量「老友記」個案，由於長者較難理解檢疫政策，亦對智能科技無甚認知，所以在哄氹之餘，還要具備耐性及同理心。義工Connie表示，不少長者都因缺乏藥物而心急從內地回港覆診，但並不知道要遵守強制檢疫隔離措施，即一經入境就要隔離檢疫14天。

「好多長者（知道要隔離檢疫）都會感到忟憎，唔開心，唔明點解返香港都要咁樣」，當Connie為他們套上電子環時，更有長會感到焦慮及疑惑，「佢哋會擔心點沖涼，會唔會漏電？係咪冇得外出買餸或倒垃圾」，面對五花八門的提問，Connie深深體會到協助長者的難處，「因為長者好多顧慮，好多疑問，所以更需要耐性，要用溫和語調，令佢哋感受到關懷，話畀佢哋知，其實會有專人幫佢哋處理日常生活問題」。

【警察義工隊】Sammy會經常與義工團作出檢討，希望改善檢疫站設備，便捷入境人士。（余俊亮攝）

檢疫站增設叉電專區 解決技術問題

內地早前因復工而放寬交通管制，深圳灣的檢疫站每日處理個案亦由放寛前每日近20宗，急增至逾百宗。在深圳灣當值的Caidy形容，檢疫站初時只有一張長枱及數名義工亦足以應付，但面對突然增加的人潮，難免衍生不少問題，所以義工們都要費盡心思，例如主動與海關及有關單位商討，「依家會增設隔離區，等大家毋須逼埋一齊，減低交叉感染風險；同時會有長者專隊，等老人家可以坐低休息輪候」。

近期，檢疫站更加設一個手機叉電專區，簡單的便捷安排，原來是檢疫人士一大「福音」。Caidy解釋，「其實只要叉足電，幫佢哋裝返個定位軟件，就唔使戴電子環」。Sammy亦認同，現時檢疫站的設備已愈趨完善，而義工團每天仍會檢討，尋找改善空間並與各方協調，希望能盡力關顧檢疫人士到港後的觀感。

【警察義工隊】左起：退休警員Connie、Elsa、Martin、Sammy及Caidy，在疫情肆虐期間分別在機場及深圳灣義務當值，協助檢疫人士戴電子環，希望為香港抗疫行動出一分力。（余俊亮攝）