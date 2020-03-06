百年歷史卜公碼頭日久失修　鐵架生鏽包膠紙　居民憂被鐵鏽擊中

赤柱卜公碼頭有近百年歷史。有市民近日發現，碼頭的三條防撞欄飛脫，而用以支撐上蓋的鐵柱出現裂痕，有些鐵柱更被用以膠紙封起了事，有居民質疑，政府部門沒有定期為碼頭維修，令到百年文物未得到妥善保養，更擔心上蓋鐵柱隨時剥落，「鐵鏽一飛落嚟，頭都穿呀！」

社交專頁「活在赤柱」近日表示，有市民發現赤柱卜公碼頭疑日久失修，防撞欄飛脫、鐵柱生鏽，更曾有鐵鏽剥落。記者今早到現場視察，現場所見，赤柱卜公碼頭並未有封閉，仍有居民在內如常活動。記者發現，碼頭內用以支撐桁架的鐵柱氧鏽程度嚴重，部分鐵柱中間位置更出現長達5厘米裂痕，有照明燈的電線外露。不過，有些鐵柱、碼頭燈位位置被包上膠紙，未能清楚見到受損情況。至於碼頭外的防撞欄，其中有三條更脫落並向外傾。

侯先生表示，赤柱卜公碼頭為不少居民平日休閒去處，擔心碼頭日久失修會影響市民安危。（蔡正邦攝）

卜公碼頭約在1900年啟用，前身為畢打碼頭，原址位於中環舊海旁，因第十二任港督亨利卜力爵士而更名作卜公碼頭，碼頭曾經用作港督履新及訪港英國皇室人員的登岸點。1965年，政府在中環碼頭進行填海工程，卜公碼頭被拆除後，在原址重建，舊碼頭的鐵鑄桁架則搬至摩士公園用作涼亭上蓋。至於中環卜公碼頭，則於1993年的填海工程再被拆卸。至2007年，政府在赤柱重新打造一個卜公碼頭，並使用摩士公園上蓋的鐵鑄桁架，還原當年碼頭面貌。現時赤柱卜公碼頭有船來往蒲台島。雖然赤柱卜公碼頭至今只啟用17年，但碼頭上蓋的桁架至今已有100年歷史。

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「活在赤柱」負責人侯先生為赤柱原居民，住在當區50多年，他稱每日跑步都會經過卜公碼頭，並未發現太大異樣，直至日前有街坊指，發現碼頭受損情況嚴重，懷疑有船隻撞向岸邊，導致三條防撞欄飛脫。侯先生又引述街坊指，鐵柱曾經大塊飛脫，險擊中途人，「近海濕氣好重，如果要保養鐵柱，一定要頻頻上油，但我住呢度咁耐，從未見過有人維修及管理。」侯先生表示，赤柱卜公碼頭為不少居民平日休閒去處，擔心碼頭日久失修會影響市民安危，「平時大家去開冇人留意到，但如果個頂一倒，都幾危險。」