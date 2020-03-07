粉嶺欣盛苑居民協會昨晚（6日）傳出卡拉OK歌聲，居民大感不滿，到場拍門了解，發現十多人在內大聲唱歌。場內一名女士稱自己已付錢租場，惹來街坊強烈不滿，質疑有人利用屋苑空間作牟利用途，事後有大批防暴警員到場。當區區議員稱，將就事件去信居民協會查詢。

粉嶺欣盛區區議員林淑菁稱，昨晚9時左右，收到居民消息，指欣喜閣地下的欣盛苑居民協會傳出歌聲，有居民敲門查問，發現協會內有近十多名人士大聲唱卡拉OK，一名女士自稱是欣盛苑居民，又指自己已向「強哥」付錢租場，獲准在此唱歌。林淑菁指，協會主席李桶芳事後到場，現場有居民不滿，向主席查詢為何有人付錢就可使用協會地方，但該主席只稱自己沒有收錢。雙方擾攘時有人報警，有三名軍裝警員及大批防暴到場，護送主席回家後離去。

粉嶺欣盛區區議員林淑菁稱，昨晚9時左右，收到居民消息，指欣喜閣地下的欣盛苑居民協會傳出歌聲，有居民敲門查問，發現協會內有近十多名人士大聲唱卡拉OK，大批市民不滿到場質問對方。（受訪者提供）

翻查資料，房委會會按社會福利署推薦，以優惠租金把屋苑或屋邨的社會福利設施處所租予直接為屋邨居民提供服務的合資格非政府機構，至於居者有其屋計劃的屋苑，和租者置其屋 或可租可買計劃下及其他附有土地契約的屋邨，經地政總署署長同意更改土地用途後，便能將單位改作福利服務用途。

房委會會按社會福利署推薦，以優惠租金把屋苑或屋邨的社會福利設施處所租予直接為屋邨居民提供服務的合資格非政府機構。（資料圖片）

林淑菁引述李桶芳指，房委會向居民協會提供一元優惠價租用上址，街坊曾見過上任區議員劉國勳向居民派發紙巾等物資，不過從未見過協會向外開放，只知道一直有人在上址唱卡拉OK，質疑居民協會的場地遭人用作牟利用途。

林淑菁指，將就此事去信居民協會要求書面回覆，亦會去信法團知會上述情況，並向有關部門反映。鄧先生為欣盛苑法團委員，他指今早曾就此事向法團查詢，獲對方告知居民協會不隸屬於法團，故不了解居民協會運作。