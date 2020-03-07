新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情未止，市面對口罩的需求殷切。最近電子販賣機服務商SmADt在全港13個位置設置自動售賣機，出售多款口罩及消毒用品，更聯同WeChat Pay HK推出專屬優惠。

全城對防疫用品尤其口罩的仍然求過於供。近日電子販賣機服務商SmADt在全港13個位置設置自動售賣機，出售多款口罩及消毒用品，更設有WeChat Pay HK付款優惠。SmADt facebook公布出售的防疫用品包括衍生私+呵護酒精搓手液50毫升，售價$14.5、柏輝酒精搓手液500毫升，售價$65，以及每盒50個Diapro三層外科口罩，售價$190，方便住在附近的市民隨時購得防疫用品。

WeChat Pay HK用戶由即日起至3月31日期間，可領取一張$10電子現金券，在SmADt自動售賣機消費滿$20即可使用，在SmADt自動售賣機選定想購買的產品，然後點選WeChat Pay HK錢包中，「優惠專區」內的「優惠券」，即可使用$10電子現金券付款，每位WeChat Pay HK用戶每日限買口罩一盒或口罩消毒套裝一份。

該售賣機出售的是Diapro三層外科口罩，50個一盒。 （Smadt facebook圖片）