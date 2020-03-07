【新冠肺炎】全港13位置設口罩自動售賣機　推WeChat Pay HK優惠

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情未止，市面對口罩的需求殷切。最近電子販賣機服務商SmADt在全港13個位置設置自動售賣機，出售多款口罩及消毒用品，更聯同WeChat Pay HK推出專屬優惠。

全城對防疫用品尤其口罩的仍然求過於供。近日電子販賣機服務商SmADt在全港13個位置設置自動售賣機，出售多款口罩及消毒用品，更設有WeChat Pay HK付款優惠。SmADt facebook公布出售的防疫用品包括衍生私+呵護酒精搓手液50毫升，售價$14.5、柏輝酒精搓手液500毫升，售價$65，以及每盒50個Diapro三層外科口罩，售價$190，方便住在附近的市民隨時購得防疫用品。

WeChat Pay HK用戶由即日起至3月31日期間，可領取一張$10電子現金券，在SmADt自動售賣機消費滿$20即可使用，在SmADt自動售賣機選定想購買的產品，然後點選WeChat Pay HK錢包中，「優惠專區」內的「優惠券」，即可使用$10電子現金券付款，每位WeChat Pay HK用戶每日限買口罩一盒或口罩消毒套裝一份。

該售賣機出售的是Diapro三層外科口罩，50個一盒。 （Smadt facebook圖片）

SmADt口罩自動售賣機位置

維港頌（住客平台電梯旁）：北角城市花園道32號

中環中心（UF/F）：中環皇后大道中99號

南灣（住宅電梯大堂）：鴨脷洲海旁道8號

維港星岸（會所大堂側）：紅磡灣紅鷥道7號

帝景峰（會所正門）：九龍塘畢架山延坪道8號

曉暉花園（1樓住客平台）：牛池灣豐盛街63號

柏逸（屋苑會所側門）：元朗屏山唐人新村路108號

昇柏山（停車場升降機轉乘處）：荃灣油麻磡路63號

海之戀（6座升降機轉乘機）：荃灣大河道100號

嵐山（穿梭巴士站）：大埔鳳園路9號

比華利山別墅（會所正門）：大埔汀角三門仔路23號

星漣海（會所大門旁）：馬鞍山彩沙街1號

天宇海（5座地下）：馬鞍山保泰街18號

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