進行鄉村地區工作挑戰多　西貢區議員妙法應對：村民好open mind

本港不少鄉村均由鄉事勢力主導，坑口作為香港新界鄉議局轄下二十七個鄉事委員會之一也不例外。以往西貢坑口東區議會都是由鄉事派人士組成。經歷去年區議會大選後，由非鄉事派、將軍澳民生關注組和區政聯盟成員李賢浩成為該區的區議員，但身為村外人，人脈遠不及鄉事派人士，宣傳品掛上後不久，也常常被人破壞甚至拆走，李接受訪問時坦言，在鄉郊進行地區工作，必然與市區的有些不同，他認為與村民建立互信，是順利進行地區工作的第一步。

李賢浩不時也會在村內進行不同的地區工作。（李賢浩facebook專頁圖片）

進行地區工作 獲「中間人」「提醒」小心點

西貢坑口東區議員李賢浩認為，在鄉郊地區工作，固然要面對不同的挑戰和困難，但並非完全不能做到，「其實村民、居民都好open mind，也不是鐵板一塊，他們是不會阻撓民生工作。雖然進村時，村長或小部份居民會感到抗拒，因為我們的政治立場不一，但至今也沒有發生任何肢體衝突」。他形容村內居民十分斯文，「既然他們不會刻意阻撓，已經算是歡迎」。雖然如此，他指間中仍會有持不同政見人士在網上抹黑，更有一些「中間人」會在他進行地區工作時，「提醒」他要小心點，但李皆視之為善意提醒，不會向壞的方向想。

李賢浩在村內的宣傳品，不時被人破壞或撕掉。（孔繁栩攝）

不太在意宣傳品被破壞或拆走

對於區內的宣傳品如橫額被拆走一事，李則一笑置之，「這些事並不是在我那一區特有，就算在市區都會發生」，他個人來說並非太在意，「橫額又只是死物，最多再整過，重新掛上」。他明白當初自己是因為政治立場而當選，故區內持相反政見的居民對他並不友善，但他則認為「選舉只是一時，工作才是長期」。他續指自己會做好民生工作，「會在任期內用政績證明，就算政治立場不一，一樣會做到事，甚至做得比前任更好」。

李賢浩（右三）表示，就算與部分村民政治立場相異，也不會影響他的地區工作。（李賢浩facebook專頁圖片）

先跟村長打招呼 注重建立互信關係

在地區工作方面，李坦言鄉郊和市區的工作方式不太一樣，「因為我的選區比較大，範圍包括十二條村，居民不能常常看見我，但他們都表示理解」。李續說，他在進行地區工作，例如入村前，會先向村長打招呼。此舉目的是想向鄉事人士表示，自己入村只是希望進行民生事務，並非有任何惡意。他認為和村長打招呼是種尊重的行為，「知會他們一聲，他們其實也很open mind，會回應指知道，我覺得與村民建立互信關係十分重要」。

此外，為了與村民有更多接觸，他常常在村與村之間步行，「都有村民問過我為何不坐車，因為我覺得在村與村之間行走，更易接觸到居民，可以更貼地」。他指有些村民常常聚在同一個地方，可以靠步行時認識他們和了解他們的需要。