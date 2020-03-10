北區區議會交通及運輸委員會昨日（9日）進行會議，討論北區巴士路線計劃，包括調整A43系列巴士路線，以及促請巴士公司盡快安排E43投入服務。會上多名議員批評運輸署對龍運機場巴士線A43P（粉嶺聯和墟至機場地面運事中心）的建議走線離地，「兜成個圈先返原路」，對居民非常不便。

會上討論新一年度北區巴士路線計劃，運輸署建議將A43P的總站由粉嶺聯和墟延長至上水太平邨，在北區內的行車路線由途經新運路，即祥華邨、粉嶺泳池及上水廣場一帶，改經清河邨、皇府山、天平邨及翠麗花園等屋苑。早前區議員黃凱盈及陳旭明就此提出議案，指A43P線延長路線後，行車時間將大幅增加，而且位於祥華邨祥頌樓的中途站將會取消，令居民前往機場的車程時間增加，建議預期A43P線在皇后山發展區落成後延長路線，要求保留A43P原有走線，只修改於機場及新田的行車路線，途經港珠澳大橋香港口岸。此外，為了惠及上水天平及粉嶺南的居民，二人亦建議轉為修改A43走線，改由太平邨開出，長遠而言，他們認為應及早調整A43系列巴士路線，服務更多居民。

多名北區區議員認為署方應及早調整A43系列巴士路線，服務更多居民。 （網上圖片）

交通及運輸委員會主席、新民主同盟劉其烽在會上對修改後的A43P路線感到不滿，直斥運輸署方案是「成條路線係調返轉嚟講」、「兜成個圈先返原路」。他指A43P原本是機場快線，目前的修改違反了原本意願，「條路線錯晒，依家咁兜法，大家嘈到不得了」，批評是一個離地的方案，建議路線可由新運路改經馬會道，令天平邨及順欣花園一帶的居民不用到港鐵上水站，亦可乘搭機場路線。

不滿修改後A43P路線太迂迴

委員會副主席、新民主同盟陳惠達亦表示修改後的A43P路線太迂迴，又指九巴常以資源不足為由，拒絕他們的要求或建議，「但當有新發展區， 九巴又會忽然有資源提供服務」，促請巴士公司認真改善北區巴士線的問題。北區連線袁浩倫亦指，修改後的A43P路線太迂迴，「由好短、好簡單嘅路線，變到兜到好似70K咁」，需要30分鐘至45分鐘才離開北區，出發往機場，不理解署方為何不能選擇較中間的位置如馬會道。運輸署高級運輸主任許嘉儀指，會就路線向其他區議會在作諮詢及考慮，研究改善方案。

北區區議會交通及運輸委員會昨日（9日）進行會議，討論北區巴士路線計劃，包括調整A43系列巴士路線。（陳惠達fb直播截圖）

此外，陳惠達早前亦提出動議，要求運輸署促請巴士公司盡快安排E43投入服務，並要求該線駛經機場後勤區、取道大欖隧道和全日行駛，議案獲委員會全數委員支持通過。陳惠達指，E43現時只擬定上下午各開兩班，而且不能直達機場，只能到達東涌市中心，認為方案是「條線等死」。運輸署回覆指，E43路線已作長時間討論，署方亦希望盡快開辦路線，但如果路線需延長至機場後勤區，對車長的體力需求較大，故會先落實以東涌為終點站，收集營運數據，視乎轉乘客量再作出調整。

其後會上多名區議員亦批評近月巴士公司因應疫情削減班次，除了令乘客人流更集中，增加傳播風險，同時令街坊等車時間延長，影響居民生活，希望運輸署、港鐵公司及巴士公司重新安排巴士班次問題。