都會美術館月底開幕　莫奈展打頭陣　展品全屬複製　每張門票$100

3月向來是「香港藝術月」,惟因受疫情影響,藝術盛事Art Basel及Art Central雙雙宣布取消。近日位於黃竹坑道的一所美術館卻宣布即將在本月23日開幕,開幕展以印象派大師莫奈作主打,每張門票需收費100元,惟其開幕展覽作品全屬複製品。

「都會美術館(Metropolis Museum)」位於黃竹坑道33-35號17樓,近日透過新聞稿宣布將於本月23日開幕。美術館網站指自己是一所獨立營運的藝術教育美術館,希望將西方藝術經典帶給每位觀眾,並引入創新科技,以不同方式演繹藝術作品,為觀眾帶來與別不同的藝術品體驗。

開幕展《莫奈-光影與色彩》更以法國印象派畫家莫奈的作品為焦點,引入專業油畫仿製技術及嶄新沈浸式藝術體驗,透過互動數碼裝置,重現莫奈眼中的光影變化,展出包括《睡蓮》、《乾草堆》及《威尼斯風景》等30張莫奈的經典作品,當中兩幅畫作《A Stormy Sea》及《Jean-Pierre Hoschede and Michel Monet on the Banks of the Epte》由加拿大國家美術館借出,再由美術館掃描及3D打印出來。換言之,展覽作品均是複製品。

美術館星期一至日早上10時至晚上7時營業,15歲以上的參觀者需要購買$100門票,全日制學生、殘疾人士登記證持證者及65歲以上長者門票價格為$60,4歲以下小童則免費入場。

創辦人:讓觀眾觀賞到專業的藝術複製品

對於有人質疑展覽作品並非真跡,是否值得付費入場觀看,美術館創辦人Vanessa Robine回應指,雖然香港發展成為一個藝術中心的進程已大大加快,卻仍然缺乏專門展示現代或古典藝術的美術館,都會美術館是迄今在香港欣賞到莫奈作品的唯一地方。她表示,當然十分希望能把莫奈的真跡帶到黃竹坑,現在美術館為藝術愛好者帶來讓他們彷如置身紐約古根漢美術館或倫敦泰特美術館的感覺,可觀賞到專業的藝術複製品。

她又指,此美術館的目的是教育,藝術史教授亦是透過書籍或投影教學培育學生,而都會美術館則為學生及訪客提供一個毋須前往外國,便能學習和拓寬視野的絕佳機會。