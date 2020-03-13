【三角天后】全港唯一水上廟將成歷史　新址正動工　年底可上岸　

銅鑼灣避風塘停泊了數十艘白愷愷的遊艇，密密麻麻的船隻間，一艘朱红色漁船佇立在海中央，船上彩旗乘風飄揚。七旬廟祝吳伯坐在船頭板凳上，整理細務等待善信。 三角天后廟是全港唯一一座的水上船廟，停泊上址逾六十載供奉天后，預計待附近的陸上寺廟年底建成後，將完成歷史任務；吳伯憶述自幼便跟隨父母到船廟賀天后誕，又於船上見證不少「神蹟」，但坦言現時前來的多為老人家，要轉搭舢舨到廟十分不便，「亞媽上咗岸，（我哋）就唔使行上行落。」 攝影：黃偉民

廟祝吳伯憶述，自年幼便跟隨父母賀天后誕，「拜下拜下，拜到自己大個結埋婚，都嚟幫手。」（黃偉民攝）

廟船更換三代 佇立水上六十載

三角天后廟內的天后，原供奉於澳門及香港之間的一座三角形小島上，日軍侵華時期，漁民憂天后會被破壞，便將天后搬到漁船上。廟船自1955年停泊在銅鑼灣避風塘，至今已在水上逾60年，見證繁華漁港興盛衰落。

甫進船內便見數座天后，天花懸滿紅澄澄的燈籠揮春，祭壇上擺放着各種祭品；廟旁一角放著一張木枱﹑數把膠椅，舊式熱水壺則躺在櫃內一隅，這座僅可容納約九人的船廟雖靜謐肅穆，同時卻散發出厚重的生活感，時代軌跡盡顯無遺。廟祝吳伯憶述，自年幼便跟隨父母賀天后誕，「拜下拜下，拜到自己大個結埋婚，都嚟幫手」，現時吳伯隔天一大早便會到寺廟，「睇亞媽（編按：天后），打理吓，香爐污糟就整理吓。」這座船廟經數次更換後已為第三代船，吳伯指往往善信都趕在年頭年尾還神祈福，他們每到十月均會趕在還神前，為船髹上新油。

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新廟仍在動工 未知政府會否保留船身

廟方向政府申請「上岸」多年，數年前終於獲批地，吳伯表示目前新廟仍在動工，預計今年年底可「上岸」，新址建於避風塘附近，消防局旁的臨海位置。他直言，現時前來參拜的多為老人家，到達廟船需要乘搭接駁舢舨，十分不便，「亞媽上咗岸，（我哋）就唔使行上行落。」至於這艘船，日後將會交予政府，會否保留仍為未知之數。

昔日農曆5月23日賀天后誕打醮，均會將廟船拖出香港仔，但由於船隻老化﹑拖船手續非常繁複﹑價格昂貴等原因，廟方請示天后後，近十年已改將神明「請出去」香港仔避風塘打醮，將「亞媽」帶上接駁船到另一艘漁船，前往香港仔。然而，「亞媽」上岸後，會否進行水上打醮仍未知，需要屆時再請示天后。

船上屢見「神蹟」

待在船上數十載，吳伯坦言見證不少「神蹟」，妹夫曾被「鬼怪」附身，最終需神明「落身」，方將附鬼除去；又指七十年代打仗時期，許多人前來參拜「睇到通宵都睇唔晒啲人！」他又表示廟內供奉的醫靈會治好「鬼怪」，「（鬼怪）唔辦會纏住你，辦咗就唔搞你。」近日新型肺炎疫情嚴重，吳伯笑說不會擔心，因已請示天后，然而亦曾因應情況請示後，今年賀誕打醮儀式將不會隆重舉行。

海面倒映着遠處密立的高樓大廈，廟船偶爾隨着水波躍動而輕輕搖盪，在瞬息萬變的世代裏，這艘船終也完成航程「登岸」。