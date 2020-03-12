寶林邨昨晚（11日）爆出保安「偷信」爭議。昨晚9時許，寶林邨寶寧樓西座有一名保安疑未經住戶同意下，從信箱取出印有「換個法團」字樣單張，其後有居民質疑該名保安「偷信」。當區區議員馮君安指接獲投訴後，已去信去管理處及管理公司跟進事件，擔心事件扼殺住戶接收資訊權利。管理公司負責人則指，已訓斥涉事同事。

寶林邨寶寧樓西座一保安疑於信箱取出宣傳單張，遭住戶質疑「偷信」。（短片截圖）

網上流傳一條短片，寶林邨寶寧樓西座一保安疑於信箱取出宣傳單張，遭住戶質疑「偷信」。片段中該保安手持多張「換個法團」單張。拍片者質疑該保安在未經住戶同意下「偷信」，稱可視作盜竊或報警處理。保安則於片中自稱，管理處已報警處理。

該保安手持一疊單張，單張印有「重建乾淨社區」、「拯救寶林」、「必須有你的參與」等字眼。（短片截圖）

單張印有不滿現屆法團字句

當區區議員馮君安指，昨晚已接獲街坊投訴，指事前曾告知管理處將放單張進信箱，居民間的通訊被取走，並去信管理處及管理公司跟進事件。而單張內容為寶林邨居民不滿法團管理手法，遂把相關消息印製成單張，告知街坊。

區議員曾被法團限制貼宣傳品數量

馮君安擔心事件或扼殺住戶接收資訊權利。寶林邨法團早於1月底已禁止當區區議員把議員通訊及單張放入信箱，在邨內只可懸掛一條橫額及每個大堂貼兩張海報。他指，當時已有居民質疑此為當區區議員的合理需要，惟法團成員卻指，太多橫額、海報有礙觀瞻，「令物業價值下降，應要整頓」。馮君安認為事件為變相打壓，認為不論區議員、法團及管理公司均為市民所選擇，而非單純由法團下決定，冀一切決定應以居民利益為依歸。據悉，現屆法團主席為當區前區議員區能發。

現屆法團主席區能發指，法團並無向管理處下達相關指令，並已聯絡該保安員，「叫佢唔好咁做」。

管理公司：員工無心之失

香港城寶物業服務管理有限公司董事總經理陳先生受訪時指，昨晚的爭議源於有職員不理解事件。他指，管理處曾於3月11日晚接獲居民以信件形式通知將會「入信箱」，惟或礙於當時管理處已休息，故未有職員知悉事件，包括該涉事員工。他指，公司已訓斥相關同事，保安員不能從信箱拔回信件，強調為員工無心之失。他指，入信箱並無問題，最好有足夠時間通知管理處，以防管理處錯過有關消息。