新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，並且在全球蔓延，香港的市面上一片冷清蕭條，商舖空置率亦持續上升。有調查顯示，現時四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）整體街舖的空置率已接近一成，同時有不少店舖因疫情要「拉閘」暫時休業。 商人李根興近日就將一間私人持有、位於筲箕灣道的店舖，用一蚊超值價錢向能「益街坊」的生意出租，他解釋，「益街坊」的意思包括一些社福機構和平價售賣防疫用品的私人公司。當坊間將他稱為「良心業主」，他卻計算起來，表示在商言商，店舖放着空置是浪費社會資源，而做業主亦並非要千方百計「掐死」租客，出錢幫租客改善生意，反而可對業主有利？

近日一間位於筲箕灣道的地舖，傳出將以一蚊向能「益街坊」、與抗疫有關的生意出租，引起不少關注。（呂諾君攝）

「你話政府啲官地擺得耐，其實好多好旺嘅街都有舖頭丟空好多年......香港買得舖嘅（人）好多身家都億億聲，擺度唔知做乜，不如一齊一蚊拎出嚟啦。」盛滙商舖基金創辦人李根興形容，任由店舖空置是浪費社會資源，眼見疫情持續，近日他將一個本來月租逾五萬元、由他私人持有的店舖以象徵式的一蚊招租，為期三個月，「好多人怨空置率高，但講一蚊租出嚟又冇人制，冇人制就我行先啦！」

「筍價靚位」收過百查詢 有冇魔鬼細節？

該個位於筲箕灣道212號地下的舖位，鄰近西灣河港鐵站，建築面積450呎，內有洗手間和閣樓。李根興形容，該處對着大街，平日人流不少，絕對是「靚位」而非「死位」。他指，過去此舖為一間開業多年的地產舖，在去年8月交吉，原本收取每月55,000元租金，現在以一蚊招租，為期三個月。他在網上公布消息後，即引來很大迴響，除了收到過百個查詢，也有不少人質疑，着數的背後，合約是否藏有魔鬼細節。

該個位於筲箕灣道212號地下的舖位，鄰近西灣河港鐵站，建築面積450呎。（呂諾君攝）

首選社福機構 不干預經營方式

「完全冇！總之租咗之後，三個月內你開又好唔開又好，自己決定。事先一齊傾一傾想做啲咩就得，簡簡單單。我又唔係政府，唔使投標又盛，唔好煩啦！」李根興指，「一蚊招租」完全沒有附帶條件，目標是在這兩星期內盡快出租，他的首選是社福機構，其次是與防疫有關的私人公司，如廉價賣口罩、健康食品、中西醫義診等等。「免租就自然成本平，就可以益多啲街坊。」他表示，店舖的管理費、地租、差餉、電費、第三者保險及其他雜項都會由他負責，而他不會干預店舖如何經營，在成功租出之前，現時該舖位亦不時借出予不同機構，作派發防疫用品之用。

為期三個月 視乎市況是否繼續

「一蚊租」只為期三個月，李根興指，不會保證三個月後獲租的店舖可以繼續經營，「好老實講，睇市況啦，如果仲係咁咪繼續做，但三個月後如果話香港政府設辣招啦、自由行返返香港、股票大升到四萬點......喂咁你就唔好阻住我發達啦！」他笑着說道，但又指，屆時若果沒人願租也沒辦法，「三個月後開始招租，要搵到下個租客都要時間，中間未搵到咪繼續做囉。大吉利是我間舖吉足三年，咁都算啦。但我唔會保證，冇可能話呢世都係咁樣租比你。 」

「你話政府啲官地擺得耐，其實好多好旺嘅街都有舖頭丟空好多年......香港買得舖嘅（人）好多身家都億億聲，擺度唔知做乜，不如一齊一蚊拎出嚟啦。」李根興說。（呂諾君攝）

市道比沙士時期更差 租客生意好業主得益

「我咁大個仔未見過咁多吉舖。」李根興指，近數月以來受社會運動影響，加上新冠肺炎疫情開始全球化，市況明顯比沙士時期更差，惡劣程度是前所未見，民生小店或許較好，但以遊客為主要服務對象的核心區則受到重創。坊間相繼有不同行業、店舖力促業主減租，李根興認為，作為業主應該「發力」，掏錢出來買租客的產品「派街坊」。

早前他為在皇后大道西經營四川食店的租客，向顧客免費請吃500碗川味麵，他認為，租客和業主的關係不應對立，租客生意好，得益者永遠都是業主；如租客的生意做不住離場，或會拖租、欠租，其後丟空交吉，業主要減租，隨時就損失數十萬，倒不如將金額用作支持租客，「例如喺一間髮廊，當佢每個單剪收60蚊，我送佢1,000個名額，啲客剪完第一次，鍾意嘅話就會再返嚟幫襯。租客攞六萬出嚟可能好難，但對業主嚟講，小數目啦！」如此下去，就能帶動經濟。

盼做法能有牽頭作用

「香港經濟好，業主跟住好；如果個個做乞衣，業主都一樣要做乞衣。」李根興重申，做業主從來都不應該想方法壓榨、掐死租客，又指自己並非「良心業主」 ， 因最終得益的其實是他。「吉個舖喺度不知所謂，不如一蚊拎出嚟......如果全港各區有人跟住做會點？我信香港會繁榮好多！」李表示，自己只能算是小業主，香港還有很多坐擁大量「舖王」的大業主，他希望自己的做法能有牽頭作用，「以我所知，北角有人見到我做之後，都開始做一蚊招租。我身家相比大業主差好多倍，但大家啲錢全部收埋晒唔肯拎出嚟，我希望可以做到牽頭作用。」