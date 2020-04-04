【朝花夕拾】上環搬到土瓜灣　古物店見證舊區重建　怪店主愛揀客

土瓜灣區有別於旺角、尖沙咀等鬧市，舊樓林立又被遺跡包圍，這個寧靜的小區總是帶有種「舊香港」的味道。區內一棟有半百年歷史的工廠大廈藏着一間古物店，3,000多呎的店舖令人如走入時光隧道般，舊香港的物品一一呈現眼前──60年代的玩偶、梳妝檯、片場的牌匾、甚至先人的假牙，以及《麗的電視》的收費單據都有。至於坊間買少見少的黑膠唱片，它竟以低價40元一張售出，店主對此看得淡然，認為金錢不是衡量舊物價值的唯一單位。古物店由上環搬到土瓜灣，舊區重建拔走歷史文化，店主阿Wing見證着不同的社區發展，也在時代巨輪中逐一撿起別人遺下的舊物，成就收藏夢想。 古物店取名「夕拾」，是取自著名作家魯迅的散文集《朝花夕拾》，早上掉落的花，傍晚才撿起。 攝影：黃偉民

愛好收藏舊物的人，多會對黑膠唱片視之為珍寶。《夕拾》卻以標上低至40元一張的售價，令人不解。甫進店內，有數百張黑膠唱片整齊有序排列在層架，音樂種類五花八門，由粵語流行曲到西方音樂，甚至粵曲都有。《夕拾》店主馮永權的女友黎小楓（Sylvia）向記者逐一介紹，每張唱片均有其價值所在，而價錢並非定奪其價值的唯一因素。例如坊間會認為已故巨星張國榮的黑膠唱片最具收藏價值，Sylvia則認為粵劇名伶新馬師曾的紅樓琴斷（下）唱片最經典，她小心翼翼從封套取出一張綠色唱片，如尋獲至寶般說：「呢隻碟真係好靚，粉紅色封套的大膽設計配上綠色唱片，絕對係當年劃時代設計」。

黑膠碟低價發售 重價值輕價錢

黑膠唱片只是古物店其中一項收藏品，回收舊物約30年的店主馮永權（阿Wing）豪言：「講得出嘅嘢我都有收。」阿Wing不會限制自己的收藏種類，他形容自己的收藏過程為「碰碰撞撞」，總會有意外收穫。如十多年前開始收集錢罌，一個個看似沒關連的錢罌，竟被他湊出星座及十二生肖的古物錢罌系列出售，為古物賦予新的意義。

有人話我花好多錢儲舊物，其實一般人生活方式都係使咁多錢，只係我哋使錢地方唔同。 古物店店主馮永權

古物店店主馮永權在出售舊物方面甚有原則。（黃偉民攝）

多次喝退講價客 遇有緣人不惜贈送珍貴物品

綁起長髮、戴上圓框眼鏡的阿Wing「霸氣外露」，他曾多番以粗言穢語罵退客人，「佢哋睇中件舊物就講價，並唔係解釋自己點解想擁有」。甚至有客人曾對阿Wing表示：「你今次平啲賣俾我，我以後都會繼續幫襯你。」，阿Wing聽罷後即怒火中燒，寧願不做其生意，都不願被人「用錢撻我」！

帶點「藝術家脾氣」阿Wing亦篤信緣份，言談間常提到收藏是一種緣份，有時候是舊物自動找他，他便為其找一個合適主人，延續它們的生命；若阿Wing覺得客人與舊物有緣，會平價出售甚至免費贈送。2月初有一名旗袍老師到訪古物店，阿Wing隨即提出一件衣領寫有已故紅星林黛名字的旗袍，最後更轉贈予她，「呢條林黛着過嘅旗袍，由老師保管會更有價值」。原來該名老師不僅收藏旗袍，還打算以此旗袍作教學用途，非常有意義。

我唔係用錢生活，唔會睇錢做人。 古物店店主馮永權

篤信緣分 不怕跟錢作對

罵退客人又不收分文轉贈舊物，一切舉動都像跟錢作對。記者不禁問這樣能否交租或維持生計，女友Sylvia即時插嘴道：「交租真係好大壓力。」阿Wing則指其年青時曾在廟街睇《三世書》，算命佬指他將會聲名大噪，「冇錢淨同埋冇閒錢用，只會啱啱好夠生活」，儘管他的財政狀況的確「月月清」，不過女友卻不認同：「我覺得係算命佬講法影響佢人生，並唔係算得準。」

或許就是阿Wing不計較金錢的作風，往往為他的古物店招來很多「貴人」。每逢月底，二人正為租金張羅資金之際，便有客人前來買舊物，而這筆錢通常會是剛剛夠支付租金、不會有多。阿Wing笑言：「如果我想搵錢，就唔使賣舊物咁辛苦啦。」

言談間，女友Sylvia不時為阿Wing補充資訊、解答問題。男方較「直腸直肚」，女友則比較理性，二人協力下將古物店打理得井井有條。（黃偉民攝）

搬遷四次 見證社區發展

回收舊物約30年，舊物固然能反映當年的歷史、人民生活方式，連阿Wing選址的店鋪，也不知不覺捲入時代巨輪，成為歷史的一部份。最初在上環樂古道開設一間約500呎的門市，由於收藏物愈來愈多，繼而遷往觀塘區工廠大廈，數年後觀塘開展重建計劃，又需另覓地方。曾在鄰近的牛頭角工廠大廈設古物店，不出數年又因大廈清拆，最終落戶在土瓜灣。阿Wing稱因土瓜灣沒有港鐵站，租金較便宜，但日後沙中線開通後會否再搬遷，便不得而知。