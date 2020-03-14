受新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響，康文署轄下的屯門公園部分園區圍封，以減少人流聚集，當中包括平日跳唱大媽搵食的人工湖周邊涼亭，貼出「清潔進行中」指示牌，每個出入口均有保安員看守，所有人均不得靠近。跳唱大媽不見蹤影，公園亦難得回復寧靜。 《香港01》記者今日（14日）到公園視察，只見園內只有數名伯伯在公園休憩，有人指人氣爆燈的「屯門三公主」已有一段時間沒有露面，認為暫時封閉部分園區沒有太大影響，又稱：「平時唔係特別嚟聽都要（被逼）聽佢哋唱歌啦！」 屯門市中心區議員黎駿穎表示，受疫情影響，現時康文署每逢下午1時至6時均會圍封涼亭，減少人群聚集，他形容「效果非常顯著」，又指區內議員已要求康文署交代解封後如何處理大媽噪音情況，直指「有新措施先好解封！」

「屯門三公主」昔日經常在屯門公園開唱，吸引眾多長者觀眾。（YouTube截圖）

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受武漢肺炎疫情影響，屯門公園內的爬蟲館暫時關閉，以往唱跳大媽集中地的人工湖周邊涼亭亦被圍封，並貼出「清潔進行中」告示牌，每個出入口均有保安員看守，巿民不可靠近。至於去年被區議會取消的「自娛區」亦未見有人聚集，只剩下保安員駐守。

跳唱大媽失去搵食地盤，公園內再沒有人唱歌或播音樂，有巿民形容難得回復寧靜。公園內只有數名伯伯坐在椅子上休息，人流較以往大減八成，當中部分人未有戴上口罩。由於人工湖周邊範圍被圍封，現時市民只能沿緩跑經、單車徑步行。

公園內有伯伯向記者表示，自己居於區內，每天午膳後均會到屯門公園散步、喝啤酒。他指「屯門三公主」已有好一段時間沒有露面，稱：「好似有人唔俾佢哋唱。」伯伯認為暫時關閉園區沒有太大影響，「平時唔係特別嚟聽都要（被逼）聽佢哋唱歌啦」。

屯門公園部份園區被圍封，以免人群聚集，唱跳大媽亦不見影。（郭倩雯攝）

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區議員黎駿穎：「屯門三公主」遷移青田公園

屯門市中心區議員黎駿穎表示，受新冠肺炎疫情影響，現時康文署每逢下午1時至6時均會圍封屯門公園涼亭，以減少人群聚集。他稱圍封前有支持大媽或反對噪音的人士聚集，高峰時可能有200、300人，但圍封後「盛況」不再。

黎駿穎形容圍封效果非常顯著，「至少近排已唔見大媽」，但他指仍擔心日後大媽仍會重返公園，早前曾詢問康文署何時會解封，對方回覆指會根據疫情再作決定。他指區內議員已要求康文署交代解封後如何處理大媽噪音情況，直指「有新措施先好解封」。據他所知，部分大媽已轉移到蝴蝶灣公園、青山灣公園等場地繼續跳唱，而有人曾見「屯門三公主」曾於青田公園出現，但大媽團非每天現身，情況亦未算嚴重，康文署未有派保安維持秩序，區議員惟有靠自己處理。