在新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐下，市民會避免出外用餐，以減少社交接觸和感染機會。百業待興，食肆也因此生意大減，不少餐廳因疫情而決定暫時休業止血。馬鞍山新港城酒樓譽粵菜經休息一個月後，今日（16日）重新營業。有熟客指，與以往同一個時段相比，今日明顯少了至少一半人流。

現在酒樓營業時間為上午七點半至晚上十點半。（陳蕾蕾攝）

馬鞍山新港城酒樓譽粵菜重新營業首日，由於人流因應疫情減少，在早茶時段，食客不用排隊便能直接進內，就觀察所見，約有三成客人用餐，以長者為主，客人與客人之間坐得較為疏遠，沒有任何「搭枱」的情況。譽粵菜重開後，營業時間為早上七點半至晚上十點半。

平日有光顧譽粵菜的翟太表示，她今日得悉酒樓重開，便打算明天到上址飲茶，因她以往習慣到上址飲茶，酒樓關閉的這一個月，「不知道去哪裏飲茶，唯有周圍去」。她表示，上址酒樓衞生良好，以往也甚少出現「搭枱」情況，基本上是一人一張枱，她續說：「以往（酒樓內的）枱放得很密，現在放得較疏。」

食客陳生指：「現在比平日的客人少一半。」（陳蕾蕾攝）

食客不搭枱 一人一張

另一常客陳先生表示，他平常會在早上約八時就會到上址飲茶，酒樓因應疫情關閉一個月，今日重開，因此到上址飲茶。他表示，雖然會擔心疫情狀況，但平常依舊會飲茶。現時會選擇較少人的酒樓光顧，以避免聚集。他稱上址一人一張枱，又不「搭枱」，感覺相對安全，而今天早上的人流比以往平日早上，明顯減少至少一半人流。