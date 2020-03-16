因新型冠狀病毒引發的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，越多越多本地企業自發製造口罩，以求穩定市場供應。有上市公司表示，將於明日（17日）中午在網上預售醫療級別口罩。

本地上市公司國藥科技服份Sinopharm Tech Holdings Limited（8156.HK）早前宣佈已建設「香港製造」口罩生產工廠，指廠房已具備生產原料，並指已租賃獲取標準ISO 14644-1合規證書的無塵車間，生產線採用一拖二自動平面口罩生產設計，製作過程不需任何人工作業。

該公司在facebook宣佈，口罩將於明日在網上預售，網上預售系統將經由RedSo「NoQ網上預購系統」辦理。明日中午12時，可進入預售網址領籌，輸入電郵登記及選擇想訂購的套裝，每次領籌只可選擇一種套裝，每個電郵亦只可領取每種套裝一次籌號，成功領籌後，將收到附有專屬的購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次，並需於當日晚上11時59分前完成購買和付款。

根據公司官方網頁簡介，國藥科技創立於1999年，於2002年11月在香港聯交所創業板上市。業務以圍繞「健康」、「政務」、「租賃」、「公共安全」等行業提供「互聯網+」解決方案。集團同時是中國領先的體育及福利彩票解決方案供應商，為中國多個省市的彩票行業提供領先的彩票設備及全面的軟件解決方案。集團亦與JD.COM INTERNATIONAL LIMITED開展貨品供應合作，成為「騰訊雲」的優先戰略合作夥伴。

購買詳情： 2020年3月17日中午12時 首輪配額：25萬個 預售網址：www.sptmask.com.hk 付款方式：Visa, Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay, PayMe