新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，今日（16日）再多7人確診，其中6個均有外遊紀錄。確診個案中，第151個確診人士為一名30歲未知國籍的男子，他報稱早前曾經入住重慶大廈的四季陽光國際酒店，以及到過一間回教教堂進行午禱， 衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計為九龍清真寺。重慶大廈和清真寺為本港少數族裔的集散地，清真寺辦事處表示，正與衞生署溝通，並跟隨指示進行消毒工作，如情況嚴重或會關閉。

九龍清真寺辦事處表示，他們今日（16日）得悉有確診者曾到過一間回教教堂，惟不肯定是否是他們這一間，因為確診者也曾前往長沙灣，有可能是在那邊的清真寺。九龍清真寺指他們現時正和衞生署溝通，並在確認確診者是否曾經前往這處。他們亦會在詢問衞生署的建議後，跟隨他們的指示去進行消毒工作，如果情況嚴重，會考慮把清真寺暫時關閉。

印裔社工關閉重慶大廈辦事處

曾在重慶大廈擔任導賞的印裔社工Jeffrey Andrews（Jeff）則表示，其實自疫情日漸嚴峻後，大廈內的住戶和店主已開始佩戴口罩，以及經常進行清潔。重慶大廈內的衞生情況未有如外界所想的不理想，惟大廈內人士依舊擔心會社區爆發，故現正與管理處溝通及討論日後安排。他表示，他在重慶大廈內的辦公室會暫時關閉，但繼續接受有需要人士的求助，不想他們受到影響。Jeff又表示，油尖旺區有區議員每天都致電給他，關心重慶大廈所需，有時更會親自下場了解大廈內人士的情況。Jeff指這個情況在以往十分少見，心存感激。

處理疫情方面，Jeff希望政府能對少數族裔給予更多支援。 （資料圖片/余睿菁攝）

在處理疫情方面，Jeff希望政府能對少數族裔給予更多支援。他指，現在社會上流傳的防疫資訊皆以中文為主，較少有英文，很多住在重慶大廈的外籍人士及旅客，並不能快速地接收到相關資訊，依賴懂中文的人士上網看完最新消息後，再分享給其他人。Jeff建議政府能更關心少數族裔，「例如派一些地區人士來宣傳，或直接向他們提供最新消息會更好」。