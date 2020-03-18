新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府上月要求內地抵港人士需隔離14日檢疫。有草根階層早年不敵本地租金，移居內地，多年來跨境從事體力勞動工作。及至疫情爆發，跨境上班不再可行，這批基層完成隔離程序後，為了能在港工作餬口，被迫臨急「回流」找地方居住。 香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東坦言，隨疫情持續，經濟下行，料飯食、零售、地盤等工種將受重創，憂慮草根階層因援助不足，或跌至社會更底層，「到時真係瞓街」。 攝影：歐嘉樂

為找新工，港人阿陽（化名）14日前回港，今早完成14日隔離檢疫，重獲自由。（歐嘉樂攝）

麥理浩隔離營的「無家者」

港人阿陽（化名）今早離開麥理浩夫人度假村隔離營，回到人來人往的城市。身為港人，阿陽卻沒有在家隔離，因為他在港並無親人，也無家。16歲那年，阿陽母親過身，父親一句不欲撫養，遂把他趕出家門。時值夏天，阿陽就在文化中心臨海睡了一個月。直至有文化中心職員建議他向社福機構求助，還沒成年的他才從海邊走進有瓦遮頭的住所──無家者單身宿舍。

為生存，少年開始靠勞力賺錢。他曾到地盤當散工，到茶餐廳當水吧伙計，踏單車送外賣。過一日，算一日，是阿陽的生存法則。直至，他口袋儲了點錢，脫離宿舍。他在深水埗自租地方居住。他說送外賣最舒服，「至少公司包食，自己搵地方住，係放假先要用錢」。

過一日，算一日，是阿陽的生存法則。（歐嘉樂攝）

+ 7 + 6 + 5

不敵香港租金 寧每日跨境上班

不過，草根階層終究無力應對租金上揚。十多年前，阿陽為節省金錢，決定移居中國大陸。多年來，他每日穿梭中港兩地上班，憑藉勞力糊口，並以此建立自己的家。去年11月，阿陽的兒子在內地出生，他終於擁有了自己的家人。

然而一切隨疫症爆發而扭轉，港府於上月要求內地抵港人士需隔離14日檢疫。同日，長居內地的阿陽被餐廳老闆解僱。阿陽說，「以前單身寡仔，但依家已經有個細路，大嘅唔食，細都要食」。為賺奶粉錢，手停口停的阿陽決定來港覓工，隨之而來的是14日的隔離營生活。

阿陽上午離開隔離營，下午租賓館，晚上又繼續為口奔馳。（歐嘉樂攝）

14日過去，阿陽今早離開麥理浩隔離營。當跨境上班不再可行，阿陽決定回到香港居住，香港社區組織協會遂協助他租屋，阿陽暫時覓得一個賓館床位。幸好，有舊東主願意再給阿陽工作機會。於是，他上午離開隔離營，下午租賓館，晚上又繼續為口奔馳。

香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東（右）指，疫情爆發後，他已處理近二十宗求助。（歐嘉樂攝）

香港社區組織協會社區組織幹事吳衞東指，疫情爆發後，他已處理近二十宗求助，目前陸續有正在不同隔離營接受強制隔離的香港居民聯絡他。隨疫情持續，他料經濟下行，飯食、零售、地盤等工種將受重創。

然而，目前社會抗疫基金及關愛基金未能惠及因疫情而失業人士，他憂慮草根階層或跌至社會更底層，「欠租就真係瞓街」。特首林鄭月娥曾於年初宣佈透過關愛基金向失業一個月以上，並曾在2019年3月31日至本年4月前領取在職家庭津貼（職津）或各項學生資助計劃者，發放最多3個月的現金津貼。勞工及福利局局長羅致光曾在網誌指，相關措施將於10月實行。吳衞東批評相關措施援手太慢，他認為政府應因應疫情失業潮設立失業援助金，以助他們獲得及時雨度過難關。