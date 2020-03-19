全球新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情確診個案持續上升，近日有外地留學生紛紛返港避疫，亦有人選擇以「以靜制動」，繼續留在海外觀望。昨日（18日）起有大批市民到郵局寄防疫物資予外地親友，有市民指，子女在英國留學，當地的口罩已被搶購一空；亦有從南非來港教書的女子表示，憂慮當地有人從快遞中偷取口罩，故特意用毛巾包住，並分開郵寄減低被盜風險。

據路透社統計數字，全球各地已有超過19萬人確診新冠肺炎，逾8,000人死亡。英國、美國等地累計染病人數增至超過2,600人及9,000人。不少海外學校均停課，留學生紛紛返港避疫。

近日歐美疫情持續爆發，不少港人選擇郵寄防疫物資予海外親友。 （黃文軒攝）

近日歐美疫情持續爆發，有港人選擇郵寄防疫物資予海外親友。今日早上11時，快遞公司DHL旺角分店已有數十人在排隊郵寄物資到海外，有人帶同約50盒口罩，準備郵寄到英國。

黃小姐稱，昨（18日）早10時的人流比今日還多，約有數十人排隊郵寄。她指今日再來郵寄三盒口罩，予身處美國紐約任職藥房的朋友，「當地買唔到，上網買又驚係二手。早兩個月前，香港唔夠口罩，我仲叫佢寄過嚟香港，點知現在要我寄返返去！」

另一葉女士則準備給在英國留學的兒子寄兩盒口罩。葉女士稱，兒子就讀的中學今日起開始停課，暫時沒有打算要他回港，已盡量叫他不要外出，不過她指明白歐洲地區沒有戴口罩防疫習慣，寄口罩只是供日後兒子搭乘飛機回港時使用。梁女士亦向身處英國的兒子寄口罩，她指自己一星期前，曾在郵政署寄過一次口罩，不過至今仍未收到，故不惜再花費約1,000元運費連關稅，也要使用快遞，「冇計，命仔緊要。」

南非女子毛巾包口罩寄回家 憂當地快遞員偷口罩

Julia從南非到港教書，她指南非當地防疫工作未完善，正打算向在南非的家人寄10盒口罩，並用毛巾包好口罩。她解釋，南非當地口罩短缺，擔心有當地快遞員會偷取口罩，故特意用毛巾包好，又特意分開兩盒郵寄，「It's too high risk to combine as one box.（全都放在一箱太高風險了）」她指家人全居於南非，而南非境內確診病例累計超過85例，她母親亦與確診者住於同一棟大廈，又得悉確診的人仍然在大廈附近走動、如常工作，當地亦無法搜購口罩，極度擔心母親的安危。

郵政署回覆查詢時表示，自本星期起，特快專遞郵件量比平日升近一倍，估計其中約三至四成為防疫物資。署方又補充指，雖然特快專遞郵件量有所上升，但目前仍可以應付，不過因應近日航空公司大幅縮減航班班次甚至取消航班，寄往部分目的地的特快專遞服務或會因此暫停，或有所延誤。