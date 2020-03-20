新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病情持續肆虐，本周一至今確診個案急增108宗，輸入個案佔逾8成。泰國早前宣布，現時從香港出發前往泰國的乘客，必須持有健康證明書才能入境。記者今日（20日）以顧客身份致電全港12所私家醫院，其中僅6間表示可以簽發健康證明書。

泰國於本月12日宣布，乘客如從香港出發前往泰國，必須持有健康證明書（於航班起飛前48小時內簽發），以及新型冠狀病毒測試呈陰性的化驗結果，加上須持有保額不少於10萬美元的健康保險文件才可入境。

記者今日以顧客身份致電全港12所私家醫院，當中除聖德肋撒醫院沒有職員接聽電話外，其餘11所私家醫院中，有5間表示可以如病人檢驗結果為陰性，則可獲簽發健康證明書；另港怡醫院的職員就表示，如血壓及體溫正常，無需進行新冠肺炎病毒測試，就能簽發健康證明書。

不過，仁安醫院職員指，醫院只會提供病毒測試報告結果，不會為病人簽發健康證明書。

記者今日（20日）以顧客身份致電全港12所私家醫院，其中僅6間表示可以簽發健康證明書。

至於浸信會醫院、嘉諾撒醫院、香港港安醫院（司徒拔道）及聖保祿醫院，其職員均表示沒有提供病毒檢測服務，以及無法簽發健康證明書。

各間醫院提供健康檢查服務的價錢，由$320至$5,000元不等，其中港怡醫院只提供量血壓等普通檢查服務，收費為$320元，為所有可簽發健康證明書的私家醫院中，收費最便宜一間，但價錢不包括測試新冠肺炎病毒。其餘的私家醫院測試收費則定價為$1,000至$5,000元不等，養和醫院及仁安醫院的職員均表示，最終收費要視乎醫生診斷而定。

養和醫院及仁安醫院的職員均表示，最終收費要視乎醫生診斷而定。（資料圖片）

12家私家醫院中，有5間提供深喉唾液測試，包括香港港安醫院（荃灣）、養和醫院 、寶血醫院 、明德醫院及仁安醫院。仁安醫院職員表示，深喉唾液樣本必須在早上採集，病人須在進食及刷牙前見醫生及採集樣本。另外，寶血醫院職員表示，醫院除了可提供深喉唾液測試外，亦提供驗血測試，收費較深喉唾液測試便宜一半，不過病人需要帶同航班證明書，才可進行檢驗。