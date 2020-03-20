黃竹坑現全港首塊啡色路牌　復古海馬標誌指去邊？

平日所見的路牌，大多為藍底白字，也有一些白色或綠色的路牌，而設計亦以簡單的中英文字和交通標誌為主。不過，近日黃竹坑卻出現兩塊啡色的路牌，上面更畫有海馬圖案，原來是用以指往海洋公園的方向。 專門研究路牌的民間組織「道路研究社」指，英國、中國、澳洲等地都有採納啡色路牌，用於標示旅遊景點、歷史建築等，今次是首次在香港使用。他們樂見運輸署嘗試新設計，認為可有效將路牌資訊分類，同時亦可以爲市民重新發掘香港的景點。

近日有人發現，黃竹坑有兩塊啡色的路牌出現。（呂諾君攝）

全港首2塊啡色路牌分別位於海洋公園道的兩個迴旋處旁。道路研究社社長邱益彰指，當中鄰近警察學院的一塊於去年12月安裝，鄰近香葉道的則於1月安裝；而政府現行標準下未見有引用啡色路牌，相信今次屬於試驗性質。邱表示，啡色路牌在其他地方都會見到，而它最早於70年代的法國出現，主要用以指向特定旅遊目的地、具有特殊主題的渡假路線和預告附近景點或城鎭等等。

今次用以指示海洋公園方向的啡色路牌上，繪有一個海馬圖案。其實海洋公園過去以海馬為標誌，雖然現時已轉用海獅「威威司令」，但南朗山上仍可以見到公園的大型海馬標記。邱益彰指，在路牌上加上標誌的做法可能是跟隨英國的設計理念，而復古的海馬圖案亦能勾起集體回憶。

道路研究社指出，雖然香港啡色路牌的設計尙有改善空間，例如啡色方塊應一併使用圓角風格、中文也應因應不同底色分粗幼字體等等，不過今次運輸署用上全新設計，邱益彰亦表示欣賞。除此之外，該社更希望香港能全面推行啡色旅遊景點路牌，令香港的路牌設計能逐步改善。