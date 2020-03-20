【認知障礙】婆婆港島迷路欲行路回大埔　兩區議員助回家

有研究顯示，香港70歲以上的長者中，約有9.3%患有認知障礙症，除了記憶力、思考能力減退，更甚者會無法認出家人和完全喪失自我照顧能力。早前灣仔區區議員陳鈺琳在網上發帖，記下與大埔區區議員姚鈞豪一同幫助一名患腦退化症的婆婆，由港島返回大埔住所的經歷。她將此事形容為「震撼教育」，亦從而反思到香港長者支援和照顧者壓力等的社會問題。

陳鈺琳早前在Facebook專頁上發帖，以「回家」為題，寫下晚上在議辦內遇到該名婆婆的經過。（網上截圖）

陳鈺琳早前在Facebook專頁上發帖，以「回家」為題，寫下晚上在議員辦事處內遇到該名婆婆的經過。她指當時有一名女子將婆婆帶到辦事處，指婆婆不知自己身處在哪，希望能找人助她回家。文中提到婆婆記得自己居於大埔宏福苑，又說「只要行幾步路就到大埔」；而沒有人知道婆婆家人的聯絡方法。陳鈺琳於是聯絡大埔區區議員姚鈞豪，然後與婆婆一同乘巴士到大埔。

兩位區議員都從事件中反思到香港長者支援和照顧者壓力等的社會問題。（資料圖片／張浩維攝／相中人非事件中的長者）

記者向姚鈞豪了解當日情況，他表示，當晚約8時收到陳鈺琳的訊息，其後他們一同送婆婆回家，並在住所內聯絡到婆婆的兒子，「當時婆婆身上冇錢、冇電話亦冇任何資料。搵到婆婆個仔之後，佢解釋話婆婆已經唔係第一次咁做，同我哋講唔好意思。」姚鈞豪指，留意到作為照顧者的兒子亦受情緒困擾，他認為社會除了關心長者的福利及照顧外，亦應關注照顧者所面對的困難，「成件事有啲慘，幸運嘅係今次我哋搵得到呢個婆婆，但社區內仲有幾多個呢啲個案？」

他續指，婆婆的兒子趁今天休假，已帶了母親前往購買GPS裝置，以防她再次走失。姚鈞豪亦聯絡了區內相熟的長者機構，為該家庭申請社區服務券計劃，希望長遠能由機構繼續跟進和作出支援。姚又指，正與其他區議員商討，希望日後舉辦探訪長者、送暖等活動，增加社區內的關懷與愛心。