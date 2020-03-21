新冠肺炎│港人抵港48小時未收手帶啟動碼　恐釀社區播毒促增熱線

本港於3月19日凌晨零時起，規定所有外國入境人士抵港後必須佩戴電子手帶，以及進行14日的家居隔離。不過措施實施2日，大批接受隔離市民表示手帶啟動程序出問題，例如沒有收到短訊啟動碼，及無法正式啟動手機程式等，恐有人趁機不理隔離令外出，形同到社區播毒，隔離效果成疑。 巿民吳太向《香港01》表示，其兒子前日（19日）從英國返港，但直至今日（21日）仍未收到啟動短訊，擔心觸犯法例之餘，更批評政府查詢熱線無人接聽，認為政府家居檢疫形同虛設，「攪咁多嘢，唔work（電子手環）咪即係廢紙一張！」有區議員指，未來仍有大批市民從外地返港，認為政府應加設熱線，以應付當前之急。

吳太的兒子於19日下午3時半從英國抵港，當時兒子在衛生防護中心的文件中，填寫了自己的英國電話號碼，不過至今午已隔2日，仍未收到啟動短訊，昨日的手機應用程式更幾度無法連上。吳太指，兒子所用的電話號碼在香港仍可使用，又指當時衛生防護中心的職員並無要求一定要提供香港號碼，認為無法收到短訊與海外電話號碼無關。

吳太的兒子19日下午3時半從英國抵港，當時向在衛生防護中心填的文件中填寫了英國的電話號碼，詎料事隔2日仍未收到啟動「居安抗疫」手機應用程式的短訊。（受訪者提供）

吳太表示，與其兒子一同抵埗的同學昨日已收到啟動碼短訊，她多次致電資訊辦及衛生防護中心欲查詢，但均無法接通，無可奈下只好致電民政署為新冠肺炎設立的的求助熱線，並強行留下自己的聯絡方法要求跟進，惟對方竟回覆指無辦法很快處理到，令她極為氣憤。

吳大指得知兒子要在家隔離14日，家人已做足萬全準備，會奉公守法協助抗疫，但想向政府查詢時卻求助無門，批評政府部門各自為政，無法解答市民疑難，求助熱線形同虛設，亦擔心有隔離人士因未受監控而四出走動。「政府現在根本等於冇監控，我哋做足晒措施準備隔離，盡晒責任守法， 政府都無法阻止疫情擴散，攪咁多嘢，唔work（電子手環）咪即係廢紙一張！」吳太認為，政府應設立更多求助熱線，急巿民所急，「保良局捐款熱線都有幾百條線，政府點解做唔到？」

外地返港人士需強制隔離14日的措施實施2日，大批市民表示手帶啟動程序出問題，如沒有收到短訊啟動碼，及無法正式啟動手機程式等，隔離效果成疑。（資料圖片／盧翊銘攝）

西貢區區議員方國珊亦對家居隔離安排感到「一肚氣」，她批評電子手環安排非常混亂，每日陸續接到10多名市民電話，指抵港幾日後仍未收到啟動碼。

方國珊指，未來仍會有大批港人從外地返港，如只靠衛生防護中心、資訊辦，以及民政署18區每區一個求助熱線並不足夠，「啟動唔到隔離手帶唔係市民想，但巿民冇辦法處理，又搵唔到求助。本身隔離已經會令人感到被排擠，而家咁樣就更被動，亦擔心刑責問題。」方國珊憂心如果有返港人士因手帶沒有啟動而外出，疫情會因此擴大，社區情況會變得非常混亂，增加疫情擴散風險。她建議民政署及相關部門增加熱線及人手，解答市民疑問。