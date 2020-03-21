【新冠肺炎】港鐵局部開放羅湖站方便掃墓　議員憂群眾聚集增風險

撰文：黃文軒
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應因新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，政府於2月4日起關閉羅湖、落馬洲、落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸，相關車站隨之暫停運作，只開放深圳灣口岸及港珠澳大橋香港2個口岸。港鐵今日（21日）宣布，為方便市民前往沙嶺掃墓，由即日起至4月19日會局部開放羅湖站，由頭班車起至晚上7時，東鐵綫列車將有限度提供服務來往羅湖站，而落馬洲站則仍然關閉。
有區議員質疑，政府一邊廂叫人減少聚會，另一邊廂又重新開放港鐵站供人掃墓，質疑與鼓勵巿民分階段掃墓的做法背道而馳。
九巴亦於本月10日公布，為方便乘客於清明節期間來往將軍澳華人永遠墳場掃墓，新增臨時特別路線14S，於3月15、21、22、28日，以及4月10至13日提供服務。
港鐵今日表示，因應清明節市民掃墓，羅湖站會局部開放，而落馬洲站則仍然關閉。（資料圖片）
食物及衛生局副局長徐德義上星期曾表示，預計清明節會有大量人流聚集，建議市民避免正日掃墓，或者利用網上掃墓等方法，減低病毒傳播風險。
大埔區區議員周炫瑋質疑，現時疫情嚴重，港鐵重開羅湖站，或會變相鼓勵市民大批前往掃墓，「政府一方面鼓勵市面分階段掃墓、林鄭叫人唔好聚會，另一方面港鐵又開返站畀人掃墓，真係𢲷晒頭」。周又指，留意到今個星期多了市民乘搭港鐵，他認為如市民前往掃墓，亦可選擇乘搭巴士前往沙嶺，減低聚集風險。