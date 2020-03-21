【新冠肺炎】港鐵局部開放羅湖站方便掃墓　議員憂群眾聚集增風險

應因新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，政府於2月4日起關閉羅湖、落馬洲、落馬洲皇崗及港澳碼頭口岸，相關車站隨之暫停運作，只開放深圳灣口岸及港珠澳大橋香港2個口岸。港鐵今日（21日）宣布，為方便市民前往沙嶺掃墓，由即日起至4月19日會局部開放羅湖站，由頭班車起至晚上7時，東鐵綫列車將有限度提供服務來往羅湖站，而落馬洲站則仍然關閉。

有區議員質疑，政府一邊廂叫人減少聚會，另一邊廂又重新開放港鐵站供人掃墓，質疑與鼓勵巿民分階段掃墓的做法背道而馳。