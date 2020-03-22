新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，有道教團體今日（22日）舉行「驅瘟」活動，乘搭客輪前往南丫島及長洲，進行「驅瘟灑淨」儀式祈福，活動數百人聚集，身穿法衣或道服的道長及善信未有帶上口罩，行程又包括於島上進食海鮮及自由活動，引起爭議。立法會議員朱凱廸呼籲，相關團體不要再發起聚集人群的活動。 活動支持單位香港道教聯合會則指，這是團體的私人宗教活動，因涉神明必須莊嚴，戴口罩與否屬團體取態。他強調集會必須做好防措施。

船頭有數十身穿法衣道長進行儀式，其間無戴口罩。（網上圖片／Eric Yeung）

今日有道教組織舉行「環島驅瘟灑淨，巡航祈福繁華再現」活動，相關活動由儒釋道功德同修會﹑香港華商旅遊協會聯合主辦，並由不同道教組織協辦。活動於早上9時15分，在尖沙咀碼頭集合，並乘坐客輪前往南丫島及長洲，於特定位置進行「驅瘟灑淨」，指為全港市民祈福，於下午4時半回航解散；另外，活動行程指每艘船上限共400人，行程中亦包括中午到南丫島一家海鮮酒家午膳

根據網上圖片，一艘彩色客輪掛有活動橫幅，數十道長身穿法衣，站於船頭進行儀式，無戴口罩。最少兩艘彩色客輪駛入南丫島，大部分人身穿便服，持黃色「驅瘟」旗幟，又有身穿一般道服人士合唱歌曲。

下午4時許，《香港01》記者直擊其中一艘彩虹客輪返回尖沙咀碼頭，逾百人落船，部分人穿道服。有人向記者表示，他們拜神歸來。

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立法會議員朱凱廸於社交網站表示，接獲南丫島居民報料，指目睹數量「彩虹遊船」駛進榕樹灣碼頭，數百人上岸到島上吃海鮮。他指明白現時旅遊及飲食業情況慘淡，惟目前最好的「驅瘟」是安坐家中。他接受《香港01》訪問，呼籲相關團體不要再發起聚集人群的活動。此外，他呼籲不同團體應主動暫停人群聚集活動，若未來幾日確診個案急升，應對集體活動有更嚴格限制。同時，他促政府禁止非港人入境，以減少輸入個案；以及恢復在家工作安排。

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該活動的支持單位香港道教聯合會主席梁德華表示，因眼見疫情嚴重，儒釋道功德同修會遂舉辦「驅瘟」活動，以祈求市道天清地靈，基於同一信仰，所以香港道教聯合會支持該「驅瘟」活動。雖然香港道教聯合會早前呼籲非必要活動，以免善信聚集，但該他了解，「驅瘟」活動並非公開活動，只是該會與其支持者一個小集會，做好防疫措施即可。而就道士無戴口罩一事，他認為，由於涉及神明，儀式必須壯嚴，戴不戴口罩俱可，要看該會的取態。

梁德華指出，疫情嚴重，宗教會有相關的活動祈福，但最重要是響應政府的呼籲，但足防疫措施，盡量不舉行公開活動，人群聚集易發生交叉感染。