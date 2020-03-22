【新冠肺炎】23個街市周三派10萬個口罩　憑學生證每人可領10個

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港仍然難以合理價格購得口罩。香港街市宣佈，成功搜羅到10萬個口罩，並將於全港23個香港街市免費派發予持有學生證或學生手冊的市民，料周三（25日）前可送達到各個街市。

香港街市在facebook專頁宣佈，在全球物資供應緊張、成本上升情況下，經過努力成功撲得10萬個口罩，正安排運輸，預計在周三前送達到各個街市。該批口罩將會免費派發予持有學生證或學生手冊的市民，每人限取10個，為同學打氣。每個街市的確實派發數量、時間及位置將於稍後在各街市facebook公佈。

派發詳情：

日期：3月25日（星期三）

地點：全線香港街市

數量：共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm；成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm）

對象：學生（學生或家長只需出示學生證或學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個

派發街市：

寶林市場

沙角市場

華明市場

香港街市-順天

T MARKET- 頌富

香港街市-大角咀

竹園市場

香港街市-寶盈

啟田市場

慈雲山市場

廣源市場

恆安市場

寶達市場（M.C. BOX）

葵盛東街市

啟業市場

茵怡市場

青衣市場

香港街市-逸東邨

隆亨市集（M.C. BOX）

良景市集

太和街市

本灣市場

天瑞街市

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