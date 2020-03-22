新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港仍然難以合理價格購得口罩。香港街市宣佈，成功搜羅到10萬個口罩，並將於全港23個香港街市免費派發予持有學生證或學生手冊的市民，料周三（25日）前可送達到各個街市。

香港街市在facebook專頁宣佈，在全球物資供應緊張、成本上升情況下，經過努力成功撲得10萬個口罩，正安排運輸，預計在周三前送達到各個街市。該批口罩將會免費派發予持有學生證或學生手冊的市民，每人限取10個，為同學打氣。每個街市的確實派發數量、時間及位置將於稍後在各街市facebook公佈。

派發詳情： 日期：3月25日（星期三） 地點：全線香港街市 數量：共10萬個中童/成人口罩（中童口罩尺寸：14.2 x 9cm；成人口罩尺寸：17.5 x 9.2cm） 對象：學生（學生或家長只需出示學生證或學生手冊，不會紀錄任何個人資料），每人派發10個