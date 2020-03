【新冠肺炎】逸東酒店如期舉行ART CANCEL音樂節　承諾絕不取消

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續,確診個案上升,為免引致社區爆發,不少活動均因而延期或取消。另一邊廂,位於佐敦的逸東酒店Eaton HK於本周六(28日)如期舉辦「ART CANCEL」迷你音樂節,更承諾活動絕不會取消。

Eaton HK周六(28日)將舉辦迷你音樂會ART CANCEL。 (網上圖片)

演出單位逾30個

本港疫情未止,不少藝文活動受影響需延期或取消。在Eaton HK酒店舉辦的「ART CANCEL」則反其道而行,如期於28日下午3時至29日凌晨3時,在酒店露天酒吧Terrible Baby舉行藝術市集及音樂表演等,演出單位眾多,包括Subi, Adipta, Busyboi, Kelvin T, Alexmalism, Fire Aux, DJ Freckles, Club Kowloon, Kimberly Road Union, Shing a ling, Vegan Chicken, Yao, NAAJ Studio, Plants of Gods, Mildred, Vaevae, Jessie Yip, Mum’s Not Home, Raw Emotions, Art Women HK, Art and Culture Outreach, The Private Label, Cashmere Pullover, OKOKOK, Yeti Out, Dead Seas, Somewhere Nowhere, Re-attach, Shannnam, Being Hong Kong, Paul’s Vinyl, Cubed CBD。

主辦單位表示,ART CANCEL是一場為香港藝術家、設計師、音樂人及社區而設的慶典,期望能在這個艱難的時候,為大家提供一個空間,讓人們為美食、交流及美妙的藝術和設計而聚集起來。對於那些未能參與活動的人,主辦單位將會活動進行現場直播,令大家能隔着螢幕感受活動氣氛,更保證活動絕不取消。

Eaton HK是本港一間具有藝文特色的酒店,過往曾舉辦電影放映會、人權藝術獎展覽、女性文化藝術節等。酒店月前亦安排由外地返港的非本地大學生入住,並讓他們在酒店內完成自我隔離14日的程序。