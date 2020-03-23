一想起有關婚嫁用品，許多人必定會想起位於太子彌敦道的金都商場。金都商場是香港婚宴主題商場，多種有關婚禮的店舖，如婚紗禮服、過大禮用品、中式用品及攝影服務等皆能在商場內找得到。但近期受疫情影響下，許多新人都選擇把婚宴延期或改為小型派對，使這些立足在金都商場的租戶生存更為艱難，收入大幅下跌。記者在商場內觀察，發現吉舖湧現，商場二、三樓更是重災區。有婚紗公司的店員慨嘆，自疫情開始後客源銳減，生意大跌一半。

現場觀察所見，主要售賣婚禮用品的金都商場吉舖湧現，二樓和三樓更是重災區，平均有十間吉舖門外貼上招租廣告，商場內人流冷清。店員普遍在店內處理事務，期間甚少有客人前往向他們查詢。炎小姐是金都商場三樓一家婚紗店的店員，她指早於去年7月，店舖生意便開始受到很大影響，「因為金都（商場）呢度始終接近平時發生衝突嘅位置，兩者只是一街相隔，會少咗啲人流」。

入不敷支 小店陸續倒閉

炎小姐憶述，今年年初開始，金都商場有婚嫁用品店舖倒閉，「佢哋賣嘅用品質素唔錯，本來係角位連住幾間舖位營業，但1月初就冇再開，其後先知佢哋結業」。炎小姐指金都商戶租金壓力大，但店舖收入卻一直下降。據她所知，不少在金都的小店都相繼捱不住，最後倒閉，「有好多店舖原先是連住幾間舖位一齊租，𠵱家只餘下一間店舖經營」。

婚紗公司推「抗疫價」套餐 貼近成本價出售服務

隨着疫情情況日漸嚴重，她表示近月收入比之前少了很多，「因為我們之前嘅客源主要為係大陸同外國客，但疫情開始之後，就少咗很多人旅遊，所以人流都隨之減少」。她指目前許多客人會傾向把婚宴延期，或改為小型派對，減少人流聚集。「疫情前，一個月可能租婚紗同其他不同嘅一條龍套餐，合共都會有二十幾張單，今個月只得十張單」。事實上，這十張單也是店舖以「抗疫價」換回來的，換句話說，他們的生意額不只下跌一半。炎小姐續指，「以前當一個套餐都是萬零蚊，𠵱家只係五千幾蚊，做同一個套餐，當係抗疫優惠」，她坦言，「𠵱家嘅套餐係接近成本價去做，可以賺到嘅只係好少」。本來這個月份，以往也會有些學生開始訂造或租借畢業晚宴服裝，但受到疫情影響，連這些客源也銳減，令金都商戶的營業額雪上加霜。

網購平台盛行 婚紗用品店變陣求存

除了因近年的社會事件及疫情影響外，隨着網購平台的流行，婚紗用品店的生意早就面對競爭。炎小姐指，網購平台出現對他們的生意影響，其實沒有想像般大，「因為本身香港人比較怕麻煩，生活節奏又快，無時間喺網上慢慢分開選購婚紗用品，加上婚紗公司普遍都會提供一條龍服務，例如幫佢哋訂婚攝同租婚紗」，故仍能維持一定的生意。

反之，她認為網購出現對一些只主打婚紗用品的店舖，則受到較大影響。她形容「因為始終頭飾之類嘅小物件，網上選擇一定多過實體店，價錢相對平，網上又可以自訂款式」，故此，她認為若是純婚紗用品的生意會很難做。有見及此，炎小姐工作的婚紗店，數個月前便開始加設租及訂造西裝，希望可拓展客源，保住營業額。