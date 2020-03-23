法團主席為前任區議員　西貢區議員彩明苑租辦事處稱被阻撓　

新任區議員上任至今已近三個月，但部分人在覓地作辦事處時仍然遇到阻滯。西貢彩健選區的區議員陳緯烈自當選以來，不論入邨派傳單入信箱、貼通告等都被法團阻止，亦一直未能租用位於彩明苑內的舖位作辦事處。由於彩明苑的法團主席是前任區議員何民傑，法團的舉動被質疑是為了打壓新任區議員。陳緯烈表示，法團問題由來以久，一班街坊長期投訴無門，而他爭取租舖作辦事處不果一事，只是將這些長久積下的問題曝露出來。

新任區議員陳緯烈一直未能租用位於彩明苑內的舖位作辦事處，據知是受到法團阻撓，而彩明苑的法團主席是前任區議員何民傑。（資料圖片）

管委會問卷調查被指不公

據陳緯烈表示，自當選後，一直要求彩明苑業主立案法團容許他可以得到與以往區議員在屋苑內的合理權利，但都被法團拒絕。在早前（20日）舉行的法團會議中，管理委員會通過以問卷形式諮詢居民決定區議員辦事處事宜，並表明會讓陳緯烈參與問卷草擬的過程。不過，法團在草擬問卷之後，未收到陳緯烈的回覆便已將問卷派發。有不少街坊認為這份問卷的可靠性低，而且只有特定選項可以選擇，認為有不公平之餘，也有部分居民反映未有收到問卷、在垃圾桶發現被棄置的問卷等等。

鼓勵居民監察法團

陳續指，現時法團的主席是前任區議員何民傑，即過往法團和當區區議員不能互相監察；他上任數月，已收到很多街坊反映，指他們多次就屋苑問題向法團和管業處投訴，但對方均是消極回應，可見法團透明度嚴重不足、居民亦投訴無門，而租用辦事處的爭議只是將這些問題曝露出來。陳鼓勵居民、業主主動參與和監察法團，更甚是召開業主大會及重選法團。而早前他已收到1,800位街坊的聯署支持，現時他會與街坊等待「問卷結果」出來後，再決定下一步有甚麼行動。香港01記者向何民傑查詢，截稿前未獲回覆。