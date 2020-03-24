一代巨星張國榮下月逝世17年，每年4月1日死忌，都會有大批歌迷聚集於中環文華東方酒店獻花，以花海悼念偶像。悼念活動風雨不改進行16年，今年因為新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，歌迷會未能向政府申請牌照舉辦任何公眾活動，悼念活動首次取消，改在網上進行。此外，張國榮生前經理人陳淑芬每年4月1日與歌迷在寶福山的聚會，今年為避免人群聚集，同樣取消。

鑑於新型冠狀病毒引發的肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情仍未完結，其中一個張國榮歌迷會專頁「That's Leslie‧榮之聯盟」在facebook上宣布，因疫情持續，暫未能向政府申請牌照，舉辦任何公眾活動，故今年4月1日的紀念活動將改為《拉闊無限，熱情再現》張國榮17週年紀念活動2020，在3月31日至4月1日網上舉行，呼籲歌迷透過上載話音、視頻、圖片等到其Facebook專頁、微博，或由即日起透過That's Leslie專頁短訊，註明電郵地址、內容、明確的地區及名字等，專頁將會派人協助上載圖片及加上文字祝福，在專頁上發放，其中十位香港幸運兒更可獲贈小禮品作紀念。

文華東方及蠟像館獻花活動被迫取消

此外，文華東方酒店和蠟像館的獻花活動亦被迫取消，聯盟表示感到萬分無奈。聯盟亦表示，並不建議哥哥的歌迷或影迷進行未經批核的獻花，如因在上述地點進行未經批核的獻花而衍生任何法律責任，均由獻花者自行負責。

另一張國榮歌迷會「哥」迷會Les FANmily早前亦表示，由於疫情仍未受控，為了大家健康安全著想，陳太（張國榮生前經理人陳淑芬）決定暫停今年4月1日與張國榮歌迷在寶福山的約會，避免人群聚集及減少外地歌迷長途旅遊的風險。陳淑芬呼籲歌迷可在該facebook專頁留言，或該會微信公眾號《向「哥哥」遙送祝福》留言板上，寫下對哥哥的祝福，陳淑芬會把所有祝福留言集合整輯，帶到寶福山寶禪堂，代表各位有心人送給張國榮，有關祝福留言需符合指定規格。

《向「哥哥」遙送祝福》留言規格及詳情： 1. 「哥」迷會微信公眾號《向「哥哥」遙送祝福》貼文留言版。 2. 「哥」迷會 Facebook 專頁《向「哥哥」遙送祝福》貼文留言版。 3. 為方便整理，其他渠道及版位提交的祝福語將不予採用。 4. 留言限於100字以內，包括文字、標點及EMOJI 符號圖案。 5. 只接受文字、標點或 EMOJI 符號圖案，以方便整理。 6. 由於版位有限，超過100字的留言、與祝福語無關、大型圖片、動畫或其他檔案模式的留言將不予採用或刪除，敬請見諒。 7. 請於3月30日下午5時前提交留言，逾時提交的留言將不予採用。 8. 如有任何查詢，請私訊PM此「哥」迷會專頁。

另外，嘉禾院線於3月28日至4月1日，亦推出「難忘‧張國榮」場次，分別將《鎗王》（2000）、《金枝玉葉2》（1996）及《色情男女》（1996）三部數碼修復作品重登大銀幕，供張國榮影迷透過他的經典作品懷緬一番。

3月28日《鎗王》

3月29日《金枝玉葉2》

4月1日《色情男女》

回顧一代巨星張國榮的風采↓↓↓↓