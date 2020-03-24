【新型肺炎】帶14學童露營被批　校長：過分緊張　醫生籲減少聚集

本港新型冠狀病毒感染個案累計超過300宗，政府及專家不斷呼籲市民保持社交距離。今日（24日）有教育機構「愛童行學園」帶同14名學童到大嶼山，進行3日2夜的露營，惹來大批網民抨擊。愛童行學園創辦人吳志堅在接受訪問時稱，參加者互相之間認識，亦對其身體狀況有所掌握，到戶外露營亦有放鬆身心作用，認為網民毋需過份緊張。不過，有醫生指，兒童有機會成為傳播鏈一分子，呼籲市民在外出前，先要考慮活動的必要性。

教育機構愛童行學園於今日（24日）在其社交專頁出帖，表示要「開心抗疫」，又指「呢啲日子，最好就係遠離人群啦！我哋去露返幾日先！」從相片中顯示，約10名兒童及其家長攜同露營用具在東涌集合，準備乘坐旅遊巴，又在空無一人的沙灘上玩耍，而在沙灘上玩耍的兒童均沒有戴上口罩。

帖子一出引來大批網民抨擊，指責兒童在活動期間沒有戴上口罩又近距離接觸，傳染病毒風險極高，又指「人哋就stay at home，你搞團出去玩，算唔算自私呢？」其後學園一度更改帖子，稱「唔好意思！令大家擔心了！」

專頁其後在帖子下方回覆網民意見，指學園從來只去少人的地方，又指「Stay at home 當然重要，學習在疫症下生活也是重要。」又呼籲大家切勿過分擔憂。學園校長吳志堅亦在帖子下面回覆指，表示感謝各位關注，又指「呢啲活動不是公開的，你想參加都參加唔到嘅。」他又補充，自一月尾起，學園已有防疫措施，並一直鼓勵大家要「Stay at home, stay healthy。」

愛童行學園於2015年創辦，推廣體驗式學習，在戶外設幼稚園課堂，為6歲以下兒童提供戶外遊歷課程。愛童行學園校長吳志堅接受《香港01》訪問時指，對帖子引起廣大迴響感到驚訝，他指網民有高的防疫意識是好事，但認為其反應過於緊張。

愛童行學園於2015年創辦，推廣體驗式學習，在戶外設幼稚園課堂，為6歲以下兒童提供戶外遊歷課程。愛童行學園校長吳志堅接受《香港01》訪問時指，對帖子引起廣大迴響感到驚訝。（資料圖片）

稱以個人名義帶團進行戶外活動

目前全港中小學及幼稚園仍處於停課階段，吳志堅表示，目前愛童行學園的校內課程已暫停，但在課程以外，仍以其個人名義，維持每一星期兩次的行山或露營活動，而每次活動約有10多人。吳志堅指，今日由他及三名導師，帶領14名學童到大嶼山進行三日兩夜的露營活動。他解釋，估計疫情有機會維持超過一年時間，但仍需要定期外出紓緩身心壓力，「冇可能日日都咁繃緊」。

對於有人批評指，兒童在戶外活動時沒有戴備口罩，令傳染風險增加，吳志堅就回應指，團隊內的學童大家都互相認識，在每次出發前都會評估身體狀況，才容許其參加活動，故認為沒甚問題，「大家都係好熟悉的家庭，如有外遊紀錄、去過高危地方，都會清楚了解。」他又補充，曾經有位家長因過分擔心，兩個月不出家門，認為這樣反而會增加兒童心理壓力，影響身心發展。

愛童行學園於2015年創辦，推廣體驗式學習，在戶外設幼稚園課堂，為6歲以下兒童提供戶外遊歷課程。（資料圖片）

近日政府及醫護人員不斷呼籲市民保持社交距離，但因聚集而感染的個案仍有上升趨勢。衛生防護中心昨公布本月中有工廈單位舉行過百人的派對，截至昨日最少4名參加者染疫。

傳染病專科醫生：聚集始終有風險

感染及傳染病科專科醫生林緯遜強調，任何形式的聚集都會有傳播風險，建議市民無論何時都要保持一定社交距離，以及減少聚集機會，「留意到現時午市餐廳仍人潮如湧，但晚市就水盡鵝飛，不過有聚集始終都有風險。」他指，如幾個學童的家庭群組在一起聚集，交叉感染機會亦會倍增。

現時全港兒童確診新型肺炎個案比例仍處於低水平，但林緯遜強調，兒童感染的個案少亦不代表兒童免疫，卻仍會成為傳播鏈一分子。林緯遜又補充，雖然戶外空氣流通，飛沬傳播令人感疫的機會比市區低，但不是完全沒有風險，呼籲市民外出活動前，須衡量是否必要才好外出。