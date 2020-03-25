新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，上周六（21日）一位確診男病人曾到東區醫院餐廳用膳，餐廳事後要作消毒之餘，醫管局昨日（24日）亦公布，公立醫院的餐廳對病人或訪客將只提供外賣，同時呼籲市民不要在醫院餐廳逗留及不要拿外賣進餐廳食用。 不過記者今天到東區醫院視察時，卻有餐廳職員表示堂食安排今早已回復正常，現時餐廳內只開放單向座位，期間有不少人在餐廳用膳。除此之外，據知有不少客人將用過的口罩亂棄，情況令人擔憂。

早前一名確診感染新型冠狀病毒的32歲男病人，在東區醫院急症室交回深喉唾液樣本後曾到醫院餐廳用膳，並於用餐區逗留約20分鐘，事後醫院安排餐廳進行徹底清潔及消毒。而昨日醫管局總行政經理何婉霞在記者會上表示，因應疫情，醫管局餐廳將不為病人及訪客提供堂食，以減低停留時間。

訪客外賣可由職員協助

《香港01》記者今天曾到兩間醫院視察。只見在東區醫院餐廳內，有部分枱凳被貼上「暫停使用」的告示，餐廳採「單向座位用膳」的安排，入口處亦放有「餐廳現時只限職員使用」的牌子，指如訪客要購買外賣食物，可由餐廳職員協助購買。而記者所見，場內除了穿着制服的醫護人員，也有不少沒穿制服的長者、中年人士正在用膳，但據知有部分已下班的醫護或文職人員都會在餐廳吃飯。

有餐廳職員表示，醫院在前日下午開始限制只准外賣，但今早已回復正常，他亦曾見有不少客人吃飯後將有痰的紙巾、用過的口罩塞進杯內碗內，或是隨意放在餐盤上，認為衞生意識非常差。他又指，餐廳門口便有口罩收集處，希望在疫情之下，尤其是在醫院環保內客人可以自律。餐廳內亦有醫護人員表示，只准外賣的安排只有昨日生效，但現時客人已可進行堂食，又表示自己一向「慣咗買外賣」。至於律頓治醫院的餐廳，進入堂食範圍前都要先出示職員證，「街客」一律無法購買食物。