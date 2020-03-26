逾70年歷史唐樓未進行評級　外牆被塗成黃色　保育團體：十分可惜

走在唐樓林立的深水埗，或許一抬頭，一棟戰前建築物便出現眼前。位於北河街一棟逾70年歷史的當舖「恒貞大押」，近月地下一層被改裝成食肆，下層外牆被塗成一大片黃色，有人質疑此舉會破壞本來歷史建築面貌，茶餐廳老闆娘接受訪問時指不便回應。有文物保育團體指，明白商家在經營時有其考慮，認為政府應帶頭推廣招牌及文物保育，留下歷史足跡。

「恒貞大押」1940年代起屹立於深水埗北河街，為附近居民提供資金周轉。據了解，「恒貞大押」過去地下用作經營當舖、二樓放當物，三樓則為其居所，當舖直至早年結業。2015年，東主曾派人逐步清理當舖內雜物，自此丟空數年，大門深鎖。近月才見有燒爉店開張，更有人將全棟唐樓外牆塗成藍色，並將兩側落地招牌拆去，只剩下門面上方外牆的「恒貞大押」四字。

恒貞大押早已結業，早年店舖仍空着，鄰店經營電機業，部分工具也放到這店門前。（資料圖片／林可欣攝）

近日有新食肆在上址重新開張，外牆由全棟藍色變成地下一層黃色，惹來大批網民指責外形不美觀，以及破壞歷史建築物。今日記者到訪，眼見新在上址開張的「基隆茶餐廳」仍未開始營業，但門面上方外牆的「恒貞大押」亦被黃色油漆覆蓋。記者入內查詢，「基隆茶餐廳」老闆娘對於建築物外觀被批評一事，表示不便回應。有路經餐廳的深水埗街坊指，沒想到燒爉店才開張幾星期，如今又已轉手。

過去一直關注招牌保育、組織「街招」的創辦人建築師馮達煒（Ken）說，眼見近日此事成為網民關注的焦點，認為能藉此引起市民對招牌及古蹟保育的關注，未嘗不是一件好事。他補充，留意到上一手店舖已經將「恒貞大押」的落地招牌拆去，對此感到十分可惜，「我哋亦好歡迎商家搵我哋交流保育意見。」

不過Ken指，明白店家需要營商，在改裝店面時有其考慮，認為政府應帶頭成立制度，研究招牌及外牆的保育價值。

雖然「恒貞大押」逾70年歷史，但未有被古物諮詢委員會進行歷史建築評級，Ken指，古物諮詢委員會傾向為具古老歷史的建築物進行評級，而戰前、戰後，如5、60年代的建築物，則較少獲評級，他認為現在亦是時候開始保留上世紀留下的建築物，「那階段的建築開始流失，如果現在都唔保留，某個年代的痕跡就會消失。」