在新冠肺炎的疫情下，日前（23日）特首林鄭月娥在記者會上表示，因「飲醉少少會有更親密行為」從而令交叉感染風險增加，宣布打算透過修例發出「禁酒令」，暫時禁止全港約8,600間持酒牌的食肆和酒吧賣酒。雖然至今仍未公布詳細情況，但業界已是十分擔憂。 當中一間位於中環的日式酒吧，開業兩月即遇上疫情，近期生意更大跌九成；面對政府隨時推出「禁酒令」，店內約160公升已經開桶的日本手工啤酒，如在兩周保質期內不能售賣就會被白白浪費。因此他們在網上「告急」，以買一送一的優惠「跪求」客人前來幫襯，以免一桶桶日本人用心機釀製的日本啤酒最終被倒進渠口去。

政府隨時推出「禁酒令」，有酒吧以買一送一的優惠「跪求」客人前來幫忙，買走只有兩周保質期的日本手工啤酒。（呂諾君攝）

平日走入酒吧，啤酒的品牌大多類似，不是1664，就是與冠狀病毒「撞名」的Corona啤酒。今年一月中才在蘇豪區內開店的日式酒吧「咲の木 Saku-No-ki」，以各式日本手工啤酒作為賣點，「商業啤酒經過咗一個高溫殺菌過程，但有啲酵素會就咁冇咗：手工啤冇經呢個過程，飲落新鮮啲，但就會好快變味。」今年27歲、店主之一的Ester指出，一般啤酒的保質期有至少半年，手工啤酒則只約兩周；而店內所售的手工啤酒全在日本製造，因此不希望禁令突然生效，令大量啤酒因過期而需要倒掉。

今年27歲的Ester指，不明白為何政府要實施禁酒令，「出世到而家都冇試過要禁酒！」。（呂諾君攝）

走遍四國中部 將44款手工啤帶回香港

「香港人好慘，明明最鍾意試新嘢，偏偏就飲嚟飲去都係呢啲。」Ester指，自己喜歡新鮮事物，嫌啤酒的市場太悶，因此開業前決定赴日，將新的口味帶給港人。她與友人去年12月第一次入貨，當時抱着會失敗的決心前往日本四國，跑勻中部九個縣，到過十多間酒廠叩門，受過不少拒絕，「有啲酒廠會話生產量唔夠，做唔到外銷，又有好特別嘅話希望我哋畀到個環境，係令客人好似飲咖啡咁享受佢哋杯酒先得。」最後他們獲得七間酒廠答應提供44款的手工啤酒在酒吧代售，包括來自山口縣的柚子啤、廣島縣的海軍麥酒，以及在日本有名的道後啤酒等等。

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「出世到𠵱家都冇試過要禁酒。」 咲の木 Saku-No-ki店主Ester

疫情、禁酒令下雙重打擊

本來Ester打算會在農曆新年過後第二次前往日本取貨，未料發生疫情，不能前往日本之餘，生意亦大受影響，「其實之前冇做過飲食業，都冇概念開幾耐先會有穩定嘅客人嚟。但一月開咗之後生意係一路一路咁升，去到二月開始就即刻跌，到蘭桂坊出事之後，影響就更加之大，生意跌咗九成。」她指，花上逾半年時間才成功申請到酒牌和食牌，認為在疫情之下雖然經營困難，香港市民「一齊捱」仍不感孤單，但政府竟在此時打算實施「禁酒令」，令他們大失預算。

早前蘭桂坊有酒吧爆發疫情，令Ester的店舖生意大跌九成。（呂諾君攝）

120公升手工啤已開桶 保質期僅兩周

Ester指，店內共有16個「Tap頭」，即有16桶手工啤酒已經開箱，當中有四款至今已經售完。以每桶酒有10公升來計算，現時店舖仍存有至少120公升已經開桶、只有兩周保質期的手工啤酒。她表示，「禁酒令」消息傳出對她有如晴天霹靂，憶述當日凌晨收舖後，回家睡了兩個多小時就收看記者會，「即刻嚇到醒晒，出世到𠵱家都冇試過要禁酒，咪即刻諗辦法......佢（特首在會上）喊？我都未喊呀！」Ester認為，啤酒如在禁令生效期間變味，除了金錢上會有損失，最重要是會造成浪費，「暫時都冇得去日本，都可以講話係飲一杯少一杯，想盡能力，自己將浪費減到最低。」

「佢（特首）講一句就令人好恐慌。」 咲の木 Saku-No-ki店主Ester

寧政府要求全面停業再提供補貼

自店舖在Facebook發出「告急」帖文後，即使是下午時份，都有食客響應呼籲前來幫忙，據知亦有客人帶同保溫瓶來外賣啤酒。不過業界十分擔憂「禁酒令」，Ester表示，要視乎內容才可制定對策，「譬如係畀唔畀客人自己買酒嚟舖頭飲？唔賣酒嗌嘢食時附送杯酒又得唔得？佢（特首）講一句就令人好恐慌。」她認為，政府與其實施效用存疑的禁酒令，倒不如要求所有食肆在一段時間內全面停業，並按租金、員工薪金來提供補貼，「唔係好似𠵱家咁，有咩損失係我哋自己負責。」