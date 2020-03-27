【新冠肺炎】香港禁酒令的前世今生　一文看清開埠初年酒例爭議

本港過去兩周的新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案急升十倍，蘭桂坊樂隊群組更增至24人確診，多名醫學界專家均認為，目前最重要是減少社交聚會，避免交叉感染。特首林鄭月娥早前公佈新防疫措施，其中之一是建議透過立法，暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧及會社出售或供應酒類飲品。建議一出，旋即引起酒吧業界的反彈，認為新措施等同令酒吧結業。翻查資料，本港在開埠時期亦曾頒佈有關禁酒的法例。

特首林鄭月娥的「禁酒令」建議一出，旋即引起酒吧業界的反彈。 （呂諾君攝）

1841年頒英國商船條​例 難分醉酒與鬧事關係

根據王漢明撰寫的《香港洋酒文化筆記1841-1851》一書描述，香港開埠初年，不少船員喜愛杯中物，時有醉酒生事，故政府在未有大量商船與移民抵港前，立法防範。1841年5月8日，《廣州報》刊登了義律政府在七天前頒佈的英國商船條例（Rules and Regulations For the British Merchant Shipping），如在香港境內的英國船上有船員作亂，執法者可登船拘捕滋事分子，若執法者生命安全受威脅時，更可開槍自衛。此外，在船上或岸上醉酒作亂者，可被最多拘禁兩星期，或最高罰款20先令，又或按作亂情況，輕重兩罰則同時執行，犯人在拘禁期間更可能要作粗重勞動。然而，這些條文並沒有定義醉酒是怎樣的狀態，只是針對懲罰因醉酒生事的人，單純醉酒並不會構成罪行。

砵甸乍立例禁境內製酒

1841年8月12日至1844年5月8日，時任的香港總督是代表英國與清廷談判及簽訂《南京條約》的亨利‧砵甸乍爵士（Sir Henry Pottinger），他在離港前三個月內，頒佈了12條法例，其中包括香港最早管制酒的法例。全名No.8 of 1844. An Ordinance for Prohibiting the Distillation of Spirits within the Colony of Hongkong（1844年第8號─禁止在香港殖民地境內蒸餾酒精法例）於1844年3月20日通過。該例禁止香港境內人士以糖、穀物、水果或任何物質蒸餾及提煉酒精，亦禁止藏有或使用可蒸餾酒精的器具，違者會被罰款2,500元。藥劑師及醫生在獲得政府的審批後，可於其工作地方藏有或使用容量不超過八加侖的蒸餾器具，製造作醫療用途的酒精。向政府提供消息的舉報者，或協助政府將犯法者入罪的人，在政府扣除訴訟費後，可獲犯人罰款之一半作獎金。

報章編輯撰文 指應徵酒稅代替

1844年3月30日的《中國之友與香港公報》就上述法例刊出編輯短評，指這條法例,不會為社會帶來任何好處或壞處，因為在香港這個自由港，人們可容易找到3毛錢一加侖的孟加拉或馬尼拉冧酒，根本不會有人非法蒸餾酒精，是以政府沒有必要立法禁止境內蒸餾酒精。若要防止非法製酒，政府應大幅徵收酒稅。編輯在文章內用「熱心於克制與威儀」（Zeal for temperance and decorum）形容總裁判官，其中Temperance一詞可解釋為「有節制的行為」，含有「禁酒」之意。當時編輯亦談及經港島對岸運來的燒酒（Samshoo），指的就是當時還未受英國管治的九龍半島運來的中國酒。

本港在開埠時期亦曾頒佈有關禁酒的法例。 （網上圖片）

在第8號出現個半月後，1844年5月1日，政府又頒佈一條監管酒類零售的法例No.11 of 1844. An Ordinance for Licensing Public Houses, and for Regulating the Retail of Fermented, and Spirituous Liquors in the Colony of Hongkong（1844年第11號─監管香港殖民地酒館發牌及零售發酵與蒸餾酒之法例）。目的是要給酒館發牌、維持館內治安、管制酒類零售及防範非法售酒。通過第11號後，所有在7月1日前發的酒牌將會失效。

1896年，政府對酒精飲品加強監控，透過頒佈法例Sale of Food and Drugs Ordinance, 1896（1896年售賣藥物及藥物法例）。

1896年立例加強監控酒精飲品 售劣質酒可處罰款500元

根據《Handbook of Foreign Tariffs and Import Regulations on Agricultural Products》一書提供的資料顯示，1896年，政府對酒精飲品加強監控，透過頒佈法例Sale of Food and Drugs Ordinance, 1896（1896年售賣藥物及藥物法例），監察出售對人有害的食物、飲品或藥物，包括劣質酒精飲品。違例者可處罰500元罰款，如未能支付，則會判處不多於6個月的勞役或監禁。

2018年通過的新法例內「令人醺醉的酒類」定義，是含乙醇多於1.2%並適合或擬作為飲品飲用的酒類，不可售賣或供應令人醺醉的酒類予18歲以下人士。（資料圖片/梁煥敏攝）

2018年，本港通過《2017年應課稅品（修訂）條例草案》，於11月30日起禁止零售商店，如便利店、超市及酒舖等，售賣令人醺醉的酒類予未足18歲人士；按定義，禁售酒類為以量計含多於1.2%乙醇，並適合或擬作為飲品飲用的酒類；不論當面分發與遙距分發，即以實體或非實體方式交易，售酒者都須以合理且清晰的方式向購買者展示禁售要求的訂明通知，一經定罪，非法售酒者最高可被判罰款50,000元。

伊朗在1979年革命後不久，開始限制酒的消費及生產，並對違反者給予苛刻的懲罰。 （呂凝敏攝）

伊斯蘭世界、墨索里尼治下意國、3K黨支持禁酒

事實上，世界各地的禁酒令一般與宗教信仰、政治或醫療有關。例如在伊斯蘭世界，禁酒的條文來自《古蘭經》第五章‧筵席，由於穆罕默德譴責飲酒者，同時譴責製作、銷售、購買及搬運酒水的人，形成穆斯林對酒的禁忌。沙特阿拉伯完全禁止酒的生產、進口或消費，並對違反者設立嚴厲懲罰，包括從數個禮拜到數個月的監禁，或遭到鞭打；卡達亦禁止酒的進口，在公共場所喝酒或醉酒，或會導致入獄或被驅逐出境；利比亞禁止進口、販類及消費酒，違者重罰；在塔利班治下的阿富汗，酒亦一度被禁止，當塔利班被趕走後，則取消對外國人的禁酒令；孟加拉國亦執行禁酒令，但有執照的旅館或餐廳，可賣酒予外國人；馬爾代夫禁止進口酒，釀造酒只有外國觀光客才能在度假島購買，且不得攜離；伊朗在1979年革命後不久，開始限制酒的消費及生產，並對違反者給予苛刻的懲罰，但官方承認的非穆斯林少數民族可以生產葡萄酒，供他們自己消費及宗教儀式如聖餐禮使用。

歷史上，禁酒亦一度與民族主義、法西斯主義及女性主義等政治運動扯上關係。例如墨索里尼統治下的意大利，曾關閉數千家酒吧。美國種族主義代表組織3K黨亦支持禁酒；十九世紀的波蘭，亦曾將「免於酒精的束縛」連繫到民族的自主。