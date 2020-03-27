【告別打卡聖地】業主易手斷租約　大角嘴萬花筒餐廳月底結業

去年開業的餐廳「漫花燈火OMG」被譽為大角嘴的打卡聖地，店內的色彩繽紛的設計，吸引不少人前往光顧及拍照。不過餐廳位處的西九龍絲麗酒店去年易手新業主，餐廳本周三（25日）收到通知，指隨着酒店翻新成新用途，租約將被終止，餐廳會於本月31日結業。餐廳負責人Johnny指，對被逼結業感到非常無奈，而且適逢飲食業寒冬，他最擔心員工去向，「咁嘅情況下，佢哋可以去邊？」 攝影：王譯揚

香港西九龍絲麗酒店於2005年落成，去年12月29日起停止酒店業務和營運，酒店物業業權轉售予新業主。去年業界曾傳出消息指，料該酒店未來會轉型為共居項目，預計會提供250個房間。

「漫花燈火OMG」扎根於香港西九龍絲麗酒店內。酒店於2005年落成，去年12月29日起停止酒店業務和營運，自此後便剩下「漫花燈火OMG」一餐廳在內營業。

「漫花燈火 OMG」餐廳半年前開始，在西九龍絲麗酒店一樓營業。餐廳負責人Johnny指，隨着酒店業權變更，新業主打算將酒店重新裝潢，自去年年尾舊東主結業後，全棟酒店只剩下他們一間餐廳繼續營業。本周三（25日），他收到新業主通知，要求他們於一個星期內結束營運，原訂三年的租約立即停止，而新業主將提供違約賠償，但Johnny大嘆，「賠嘅錢始終唔及開業成本。」

去年開業的餐廳「漫花燈火OMG」被譽為大角嘴的打卡聖地，店內的色彩繽紛的設計，吸引不少人前往光顧。

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店主豪花300萬裝潢 500塊鏡設計將毀於一旦

「漫花燈火OMG」開張前夕，Johnny特意豪花300萬裝潢，勢要打造以別出心裁裝潢為賣點的餐廳。他特找來設計師朋友幫忙構思，前後總共花了個半月時間，在餐廳砌起500塊鏡子，打造成一大片的萬花筒走廊，成為「打卡聖地」，吸引不少人前來拍照。如今餐廳被終止租約，他感到昔日所花的時間及心血毀於一旦，「每一塊鏡都係師傅親自裝上，但現在全部都要清拆」。

「好多人話呢度似藝術館」

消息來得太突然，他對被迫結業大感無奈，「好多人嚟到話呢到真係唔似餐廳，似藝術館。我哋好有心去經營，但係點知最後咁樣收場。」過去一年經歷社會運動及疫情，Johnny指餐廳以另類特色主題為賣點，光顧的客人均是慕名而來，故生意並未受到太大影響，但今次仍避不過關門大吉一劫，「無奈地酒店要翻新，點都係做唔住」。Johnny表示，受影響的員工共有約12人，已盡量安排他們到其他餐廳繼續工作，盡量避免他們在這段飲食業艱難時期失業。