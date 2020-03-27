【新冠肺炎】中環葡萄酒吧法籍店主確診　門市停業消毒　網購維持

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前中環蘭桂坊有酒吧爆發疫情，該「蘭桂坊樂隊群組」的確診宗數累計已增至逾20人。位於荷李活道的葡萄酒吧La Cabane，其中一名店主和三名員工日前接受新冠病毒測試後呈陽性反應，現時酒吧只維持網上業務。記者今天到店舖視察時，有職員透露店主現時情況穩定，而店內已經進行深層清潔和消毒。

位於荷李活道的葡萄酒吧La Cabane，現時暫停營業。（郭倩雯攝）

一店三人確診

位於三級歷史建築內的葡萄酒吧La Cabane，主打不使用人工添加的酵母或任何菌種的「自然酒」。該店在本月20日在網上表示，因應店主之一、法籍人士Cristobal證實確診，酒吧需停業至另行通知。而店內所有員工都已經接受Covid-19測試，大多數人呈陰性，但除了Cristobal外，另有兩名辦公室員工和一名廚房員工在測試中呈陽性反應，惟他們均沒有近期旅行史。

記者今天到酒吧視察時，只見店外貼出了通告，指店舖雖然停業，但仍會維持紅酒網購的服務。酒吧總經理Matthew透露，現時店主Cristobal的情況「very good」十分穩定，雖然不太確定但認為屬本地感染。他表示，酒吧各處包括倉庫等都已進行了深層清潔和清毒，希望客人可以放心。

對於政府宣布將要實施「禁酒令」，全港 8600 間有酒牌的食肆、酒吧、會社等，均須停止售賣酒類飲品，業界普遍反對和感到擔憂。不過，Matthew卻認為措施十分合理，更形容昆「完美」，「因為現在是對抗病毒的時候，我們應該全力減低病菌傳播，有這樣的規定（禁酒令）做得很好。」