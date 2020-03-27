杏花邨業委會團隊質疑管理處行政不善　選舉無期影響監察工作

去年杏花邨有一群業主不滿舊業委會管理不善，處理颱風「山竹」後遺反應緩慢，組成新任業委會，成功踢走連任30年的業委會。這批業主一年後繼續上馬，打算競選每年一度的業委會選舉。不過，負責管理杏花邨的港鐵管理處突然在選舉三日前宣布，指選舉場地因應疫情關係不便開放，繼而取消業主大會，變相參選的業委會團隊上任遙遙無期。有參選成員懷疑管理處打壓業委團隊，其收集多時的授權票亦作廢，影響邨內事務的監察工作。

杏花邨由港鐵物業管理部管理，按公契規定，每年須召開業主大會以選出新一任業主委員會，負責監察屋邨管理。今年2月底，杏花邨管理處公布，業主大會將訂於3月28日，在杏花邨嶺南中學舉行，而「杏花邨專業監察」為今年唯一的參選團隊。

去年杏花邨有批業主不滿舊業委會管理不善，處理颱風「山竹」後遺反應緩慢，組成新任業委會，成功踢走連任30年的業委會。這批業主一年後繼續上馬，打算競選每年一度的業委會選舉。（資料圖片）

選舉場地因疫情不開放 管理處無後補方案

杏花邨業委會競選團隊「杏花邨專業監察」成員、兼當區區議員黃宜指，團隊自2月底開始向居民收集授權票，至3月24日為止已收到2,052份授權書，本應能就此當選新一屆業委會。不過，管理處突然於本月25日發出通告，指由於疫情關係，嶺南中學將不開放作舉行業主大會的場地。管理處又表示，由於距離業主大會不足七天時間，沒有其他後補方案，居民大會被迫取消，變相新一任業委會無法如期上任，當中2,000多份授權書亦作廢。

黃宜指，至今管理處亦未宣布業主大會的另行日子，業委會上任亦遙遙無期。她指管理處應有責任制定後備方案，如訂下舉行居民大會的後備地點，以確保業主大會得以順利舉行，如今大會舉行兩日前管理處才宣布取消，她大批管理處行政不善，剝奪居民選出新業委會的權利，「疫情並非第一日出現，管理處作為屋邨舉辦主辦方，最後才說學校不借出場地就取消大會，令業委會中空，是否合理做法？」

去年的杏花邨業委會成員，如今只剩下四位留任。（照片由受訪者提供）

黃宜指，新一屆業委會無法如期於4月1日上任，暫時只好由去年留任的四位杏花邨業委會成員，繼續處理屋邨事務。但她表示，屋邨事務繁多，如須處理園藝合約、爭取防波堤，或安排清潔工作等，業委會成員工作量大增，「原本明明可以有10個人處理，點解現在唔可以呢？」目前競選團隊已去信港鐵，要求管理處盡快舉行選舉會遁，以及保留收到的授權書有效。